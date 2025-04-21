Военный о ситуации на Волчанском направлении: РФ вернула бронетехнику в свои штурмы
Киев • УНН
На Волчанском направлении оккупанты возобновили применение бронетехники, в частности МТЛБ, в своих штурмах. По словам военного, враг комбинирует механизированные группы с мотоциклистами для прорыва обороны несмотря на значительные потери.
Российские оккупанты возобновили использование бронетехники в своих штурмовых действиях на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил командир реактивной артиллерийской батареи 58 отдельной мотопехотной бригады Вадим Еременко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На Волчанском направлении враг активно применяет механизированные штурмы, преимущественно на МТЛБ, которые двигаются большими группами в одном направлении. Их поддерживают мотоциклисты, которых у них сейчас много, так называемые рои, это по 10-20 мотоциклистов. Такая тактика уже стала для них типичной. Некоторое время противник воздерживался от использования бронетехники, но сейчас мы наблюдаем ее возвращение в штурмовые действия
По его словам, перед атаками врага идет массированная огневая поддержка, работает ствольная артиллерия, Грады, минометы.
В целом враг продолжает стратегию мясных штурмов, делает ставку на количество несмотря на огромные потери, но мы это видим, мы к этому готовы, враг ощутимо несет потери
Он отметил, что россияне комбинируют мотогруппы и пехоту, и МТЛБ.
Мотоциклы используются для быстрого прорыва обороны или доставки штурмовиков ближе к позициям. Это создает определенную динамику. Но наши FPV-дроны, наши расчеты все очень метко уже набили руку уничтожать все эти мотопехотные группы
Дополнение
15 апреля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские войска активно ведут наступательные действия на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска и Купянска. Оккупанты используют штурмовые группы, технику и артиллерию, чтобы уничтожить позиции украинских защитников.