Военный о ситуации на Волчанском направлении: РФ вернула бронетехнику в свои штурмы

Российские оккупанты возобновили использование бронетехники в своих штурмовых действиях на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил командир реактивной артиллерийской батареи 58 отдельной мотопехотной бригады Вадим Еременко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На Волчанском направлении враг активно применяет механизированные штурмы, преимущественно на МТЛБ, которые двигаются большими группами в одном направлении. Их поддерживают мотоциклисты, которых у них сейчас много, так называемые рои, это по 10-20 мотоциклистов. Такая тактика уже стала для них типичной. Некоторое время противник воздерживался от использования бронетехники, но сейчас мы наблюдаем ее возвращение в штурмовые действия - рассказал Еременко.

По его словам, перед атаками врага идет массированная огневая поддержка, работает ствольная артиллерия, Грады, минометы.

В целом враг продолжает стратегию мясных штурмов, делает ставку на количество несмотря на огромные потери, но мы это видим, мы к этому готовы, враг ощутимо несет потери - сказал Еременко.

Он отметил, что россияне комбинируют мотогруппы и пехоту, и МТЛБ.

Мотоциклы используются для быстрого прорыва обороны или доставки штурмовиков ближе к позициям. Это создает определенную динамику. Но наши FPV-дроны, наши расчеты все очень метко уже набили руку уничтожать все эти мотопехотные группы - сказал Еременко.

Дополнение

15 апреля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские войска активно ведут наступательные действия на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска и Купянска. Оккупанты используют штурмовые группы, технику и артиллерию, чтобы уничтожить позиции украинских защитников.