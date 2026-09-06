Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США, Великобританией, Францией и Германией
Киев • УНН
Зеленский сообщил о третьем раунде переговоров с участием США, Великобритании, Франции и Германии.
После двух раундов переговоров с американской стороной начинается третья дискуссия с участием представителей лидеров Великобритании, Франции и Германии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Следующий раунд переговоров — вместе с США и странами E3: Великобританией, Францией и Германией
Контекст
В Киеве Зеленский встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после этого. На переговоры также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.
УНН сообщал, что в состав американской делегации, посетившей Москву, входил исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Министерства финансов США Джин Ленг. Это может свидетельствовать о том, что санкции США против России были среди тем переговоров.
У российского диктатора Владимира Путина назвали встречу со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером "содержательной, конструктивной, максимально откровенной". При этом Путин заявил, что "киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны.