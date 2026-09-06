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Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США, Великобританией, Францией и Германией

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Зеленский сообщил о третьем раунде переговоров с участием США, Великобритании, Франции и Германии.

Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США, Великобританией, Францией и Германией

После двух раундов переговоров с американской стороной начинается третья дискуссия с участием представителей лидеров Великобритании, Франции и Германии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Следующий раунд переговоров — вместе с США и странами E3: Великобританией, Францией и Германией

- говорится в сообщении.

Контекст

В Киеве Зеленский встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после этого. На переговоры также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.

УНН сообщал, что в состав американской делегации, посетившей Москву, входил исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Министерства финансов США Джин Ленг. Это может свидетельствовать о том, что санкции США против России были среди тем переговоров.

У российского диктатора Владимира Путина назвали встречу со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером "содержательной, конструктивной, максимально откровенной". При этом Путин заявил, что "киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны.

Ольга Розгон

Политика
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Война в Украине
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Дональд Трамп
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Киев