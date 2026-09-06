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Зеленський анонсував наступний раунд переговорів зі США, Британією, Францією та Німеччиною

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Зеленський повідомив про третій раунд переговорів за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Зеленський анонсував наступний раунд переговорів зі США, Британією, Францією та Німеччиною

Після двох раундів переговорів із американською стороною розпочинається третя дискусія за участю представників лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Наступний раунд розмови – разом із США та країнами E3: Великою Британією, Францією та Німеччиною

- йдеться у повідомленні.

Контекст

У Києві Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джередом Кушнером після того. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини.

УНН повідомляв, що до складу американської делегації, яка відвідала москву був в.о. керівника санкційного підрозділу Міністерства фінансів США Джин Ленг. Це може свідчити, що санкції США проти росії були серед тем переговорів.

У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.

Ольга Розгон

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Київ