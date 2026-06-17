Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и еще 16 бывших высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Речь идет о уголовном производстве в отношении членов преступной организации, которую создал и возглавил бывший Президент Украины в 2010-2014 годах.

"Для меня это дело имеет особое значение.

В свое время я, как старший группы прокуроров, осуществлял процессуальное руководство по делу о государственной измене Виктора Януковича и лично подписывал обвинительный акт в отношении него за содействие ведению агрессивной войны со стороны россии. Тогда суд признал его виновным и назначил 13 лет лишения свободы.

Сегодня эта работа имеет продолжение в деле о системе, которая была выстроена для незаконного захвата, присвоения и удержания государственной власти", - сообщил Генпрокурор.

По словам Кравченко, следствие установило, что после 25 февраля 2010 года Виктор Янукович, вопреки присяге Президента Украины, начал использовать предоставленные ему полномочия не в интересах государства и граждан, а для установления личного контроля над государственным аппаратом.

"Для этого он вовлек в преступную организацию лиц из своего окружения, имевших опыт работы в органах государственной власти, правоохранительной системе и секторе безопасности.

Участники этой организации получали ключевые должности в Верховной Раде, Кабинете министров, министерствах и ведомствах, правоохранительных органах, прокуратуре, СБУ, Вооруженных Силах Украины, судебной системе, местных государственных администрациях и других государственных структурах", - сообщил Кравченко.

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Следствие установило, что участники преступной организации создавали видимость законной деятельности, но фактически действовали в интересах беглого Президента или в собственных общих интересах. Эта система действовала практически во всех государственных сферах и регионах страны. Она позволила планировать и организовывать тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также Кравченко сообщил, что отдельный и чрезвычайно важный блок расследования касался событий Революции Достоинства.

В ноябре 2013 года, после отказа от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, массовые мирные собрания граждан были восприняты руководством этой организации как угроза дальнейшему удержанию власти.

Виктор Янукович как руководитель преступной организации принял решение применить правоохранительные органы и Вооруженные Силы Украины для силового противодействия протестующим в центре Киева.

Организация этих действий была поручена подконтрольным руководителям МВД, СБУ, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и другим участникам преступной организации.

"Следствием стали незаконное препятствование мирным собраниям, силовые разгоны протестующих и самые трагические события 18-20 февраля 2014 года на Майдане.

В период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года в результате незаконных действий членов преступной организации погибли 70 гражданских лиц, более 1200 протестующих получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщил Кравченко.

К уголовной ответственности в этом производстве привлекаются 17 бывших высших руководителей органов государственной власти. В частности, Виктор Янукович, бывший Премьер-министр Украины - речь идет о Николае Азарове, Генеральный прокурор Виктор Пшонка, министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель, глава СБУ и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, руководители подразделений СБУ, министр обороны, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ, командующий внутренними войсками МВД, руководство столичной милиции, должностные лица МВД и командир киевского спецподразделения "Беркут".

Как сообщил Генеральный прокурор Кравченко, по инициативе стороны обвинения им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку подозреваемые скрываются на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях Украины, досудебное расследование в отношении них осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

"На самом деле завершение расследования — это не точка. Это переход к следующему этапу ответственности.

Справедливость требует времени. Но время не отменяет преступлений. И не освобождает от ответственности тех, кто считал, что власть дает право подчинить себе государство, использовать его ресурсы и применять силу против собственного народа", - подчеркнул Кравченко.

Напомним

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за госизмену. Осуществлял процессуальное руководство в уголовном производстве и представлял обвинение во время судебного разбирательства прокурор Руслан Кравченко. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил приговор в силе. Верховный суд в 2021 году также оставил приговор в силе.

В 2025 году вступил в законную силу еще один приговор, по которому бывший Президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.