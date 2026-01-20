$43.180.08
Завладение Януковичем угодьями Сухолучья: экс-президента приговорили к 15 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Бывший президент Виктор Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы за завладение угодьями Сухолучья. Приговор предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать государственные должности.

Завладение Януковичем угодьями Сухолучья: экс-президента приговорили к 15 годам лишения свободы

По делу о завладении бывшим президентом Виктором Януковичем угодьями Сухолучья экс-президент приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

20 января 2026 года коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор бывшему Президенту Украины. Приговором суда экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета на Киевщине площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы

- сообщили в САП.

Приговор, как указано, также предусматривает "лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества".

Сообщник бывшего Президента, как сообщается, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Вместе с тем суд освободил лицо от отбывания наказания на основании истечения сроков привлечения к ответственности.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Суть дела

В 2007 году бывший Президент (на момент совершения преступления – Премьер-министр), как сообщили в САП, с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие ряда решений, которые привели к выбытию из государственной собственности вышеуказанной земли.

Для реализации преступной схемы, по данным прокуратуры, сообщники бывшего Президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии - об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему Президенту.

Впоследствии, в 2009-2011 годах, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование этих фактов начато в 2014 году. До ноября 2019 года дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ. Затем дело передали в САП и НАБУ.

Ввиду того, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia).

Напомним

27 февраля 2023 года правоохранители завершили расследование по подозрению экс-президента-беглеца Виктора Януковича и еще трех человек в завладении земельным участком площадью 17,5 га на Киевщине - угодьями "Сухолучье".

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Село
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киевская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина