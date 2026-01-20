$43.180.08
Заволодіння Януковичем угіддями Сухолуччя: експрезидента засудили до 15 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Колишнього президента Віктора Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за заволодіння угіддями Сухолуччя. Вирок передбачає конфіскацію майна та позбавлення права обіймати державні посади.

Заволодіння Януковичем угіддями Сухолуччя: експрезидента засудили до 15 років позбавлення волі

У справі про заволодіння колишнім президентом Віктором Януковичем угіддями Сухолуччя експрезидента засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомили у САП у вівторок, пише УНН.

20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому Президенту України. Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі

- повідомили у САП.

Вирок, як вказано, також передбачає "позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна".

Спільника колишнього Президента, як повідомляється, визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Разом із тим суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Суть справи

У 2007 році колишній Президент (на момент вчинення злочину – Прем’єр-міністр), як повідомили у САП, з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі.

Для реалізації злочинної схеми, за даними прокуратури, спільники колишнього Президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом - про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому Президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім справу передали до САП та НАБУ.

Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне судове провадження (in absentia).

Нагадаємо

27 лютого 2023 року правоохоронці завершили розслідування за підозрою експрезидента-втікача Віктора Януковича і ще трьох осіб у заволодінні земельною ділянкою площею 17,5 га на Київщині - угіддями "Сухолуччя".

Юлія Шрамко

