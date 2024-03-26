За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

За сутки произошло 57 боевых столкновений. рф нанесла 4 ракетных и 59 авиационных удара. Совершено 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 57 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 59 авиационных удара, а также совершили 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей пострадали от авиационных ударов. Более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях находились под артиллерийским огнем.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: ВСУ отбили 1 атаку оккупантов в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Защитники отбили 4 атаки россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Украинские военные отбили 4 атаки врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: рф 22 раза пыталась прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: ВСУ отбили 4 атаки вражеских войск в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты наступательных действий не совершили.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Подразделениями ракетных войск были поражены 1 средство противовоздушной обороны, 1 артиллерийское средство, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 район сосредоточения личного состава и 1 станция управления беспилотными летательными аппаратами врага.

За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел