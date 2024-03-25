За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел

За сутки произошло 60 боевых столкновений. рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов. Осуществлен 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также осуществили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а также лесничество в Луганской области и одно село в Запорожской области пострадали от авиационных ударов. Также около 100 населенных пунктов в регионах Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей находились под артиллерийским огнем.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: Защитники отбили 1 атаку россиян в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 8 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: Силы обороны отбили атаки противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 1 безуспешный штурм позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны осуществила удары по 8 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

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