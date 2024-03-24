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рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю российские войска выпустили против Украины около 190 ракет, 140 "шахедов" и почти 700 управляемых бомб.
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине
Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии, заняв первое место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов
Оккупанты совершили 12 обстрелов и вызвали 50 взрывов в Сумской области, обстреливая несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и авиации.
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров
На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров
На этой неделе Украина получила значительные пакеты финансовой и оборонной поддержки от международных партнеров, включая 5 миллиардов евро от ЕС, транш МВФ в размере 900 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов макрофинансирования от Канады, а также новую артиллерию, беспилотники и бронетехнику для обороны.
В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету
Российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши вблизи села Осердув в Люблинском воеводстве, но польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"
Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.
Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены
российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку в Донецкой области, в результате отдельных артиллерийских и авиаударов были ранены три гражданских лица, в том числе две женщины в возрасте 57 и 64 лет, а также 70-летний мужчина.
россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В течение суток, 24 марта, на фронте состоялось 52 боевых столкновения. Оккупационные войска нанесли 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны. Больше всего попыток прорвать оборону Украины россияне совершили на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
Оккупанты 18 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и инфраструктура
российско-оккупационные войска 18 раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, частные предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, автомобили и линии электропередач, но не вызвав никаких жертв.