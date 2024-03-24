рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

"За эту неделю, с понедельника и до сегодняшнего дня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб." Об этом в вечернем обращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский объявил, что за последнюю неделю войска рф использовали около 190 ракет различных типов, почти 140 "шахедов" и примерно 700 управляемых авиабомб против Украины.

Ни одной недели еще не было за более чем 2 года этой войны, когда бы россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же - каждую неделю, каждый день - заявил Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, сейчас в части областей продолжается работа по восстановлению после российских ударов. В частности, в Харькове, где более 200 тысяч абонентов остались без стабильного электроснабжения, местные власти и правительство работают над нормализацией ситуации.

Ситуация очень сложная. Местные власти, все службы, правительство четко понимают сроки и техническую основу для нормализации ситуации - отметил Владимир Зеленский.

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В других регионах Украины поставки электроэнергии всем потребителям уже восстановлены.

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