"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

В течение этой недели международные партнеры Украины согласовали несколько финансовых пакетов и оборонных пакетов поддержки для Киева. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Эта неделя дала много результатов в отношениях с партнерами. Евросоюз - решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро. Это существенно поддержит нашу защиту. Есть также и новый транш макрофина от Евросоюза - 4,5 миллиарда евро. МВФ - есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада - есть 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки - рассказал глава государства.

Также по его словам, есть хорошие результаты и по пакетам оборонной поддержки - есть и полученные пакеты, и объявлены новые. В частности, это артиллерия, дроны, бронетехника.

Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине

Кроме того, президент рассказал, что провел переговоры по усилению ПВО Украины с испанскими партнерами.

Также только что говорил с Премьер-министром Испании Санчесом. И по ПВО для Украины - нам нужно больше систем. Говорили и о нашем взаимодействии с Испанией на двустороннем уровне и в европейских институтах. Я благодарен Испании за неизменную поддержку и неизменную нашу общую уверенность, что жизнь обязательно должна победить - заявил Владимир Зеленский.

Дополнение

Глава государства подчеркнул, что главное - не уставать, не убавлять нашей активности, не терять веры в Украину.

(...) путин не имеет права выиграть. Он должен потерять возможность ломать жизни других. И только это может стать основой общей безопасности - наших людей, всех европейцев, всего мира - подытожил президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины.

Стороны обсудили совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.