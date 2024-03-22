Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов Украине. Об этом глава государства сказал в своем выступлении на заседании Европейского совета, передает УНН.

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Все системы ПВО, предоставленные Украине, в частности странами Европы, дают жить нашим городам и селам. К сожалению, имеющихся систем ПВО не хватает, чтобы закрыть от террора России всю нашу территорию. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве, чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно сделать. Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и другие. Надо дать надежную защиту неба и над фронтом в Украине. Чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что показатели использования артиллерии на фронте украинскими воинами сейчас являются унизительными для Европы, потому что "Европа может обеспечить больше, и это критически важно доказать сейчас".

По словам президента, Европе нужна реальная оборонная самодостаточность, и это может быть достигнуто только благодаря наращиванию производства оружия и боеприпасов на континенте.

Украина демонстрирует, что это можно делать довольно быстро. Пожалуйста, не теряйте времени, которое нужно для активизации оборонных производств. Технологическая сторона войны обновляется, и нужно успевать за изменениями ради безопасности каждой страны Европы сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина предлагает Европе инвестировать в производство дронов - один из ключевых видов оружия в современной войне.

Потенциал нашего производства дронов достаточен, и нужно достаточное финансирование для того, чтобы реализовать этот потенциал на фронте. Все, что мы строим для защиты Украины, будет работать и для защиты всей нашей Европы подчеркнул Зеленский

Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский