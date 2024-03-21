Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Системы Патриот и другие системы ПВО, которые есть у партнеров, сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и общин. Со всеми партнерами Украина неизменно говорить о том, чтобы усилить способность защитить себя. Об этом сказал президент Зеленский в вечернем обращении 21 марта, передает УНН.

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Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно значительно больше. Только сегодня и только в ракетах, примененных против Киева, было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государство-террориста с нормальным государством. Это прекратится, и в мире есть соответствующие рычаги на голоса президента.

Он сообщает, что провел сегодня несколько совещаний с военными, с руководителями разведок. Говорили в частности об усилении защиты от российского террора и активных действиях против оккупанта.

Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, это уже традиционный формат взаимодействия с Евросоюзом. Говорили об оборонной поддержке, и об экономических вопросах, в частности о продолжении свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, а также о реальном начале переговоров о вступлении в наше государство.

Также сегодня Зеленский поговорил с премьер-министром Греции Мицотакисом. Говорили с ним и об усилении ПВО и реализации договоренностей по безопасности, которые были достигнуты во время визита в Украину, в частности - в Одессу. Говорили и о подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

В Украине с визитом сегодня был председатель Военного комитета НАТО адмирал Бауэр.

Начал я этот день в Киевской области - в Мощуне и Гостомеле. уже сейчас идут вторые годовщины освобождения городов и сел Киевщины от российских убийц. Мы должны помнить и всегда говорить о том, что Украина и украинцы успешны, должны всегда быть благодарны тем, кто в определяющее время не растерялся, кто борется, работает, кто дает Украине результативный результат. Все зависит от нашей собственной силы - Украина может достичь того, в чем нуждается. Украина это доказала. И обязательно, обязательно победит подытожил Зеленский.

Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств