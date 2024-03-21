Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств

Только сегодня в ракетах, примененных рф против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

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По словам Президента Украины, каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще не достаточны. Каждая российская ракета, которой эти нелюди атакуют нашу страну, содержит компоненты, произведенные компаниями из других государств - не России.

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"В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые россия не производит. Значительная их часть - это то, что сделано компаниями свободного мира и через различные "серые" схемы завозится в россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, - это обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", - резюмировал он.

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