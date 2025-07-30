Еще одна европейская страна признает Палестину государством на Генассамблее ООН
Киев • УНН
Мальта объявит о признании государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Абела, подчеркнув приверженность установлению мира на Ближнем Востоке.
Правительство Мальты объявит о признании государства Палестина во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2025 года. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Роберт Абела, информирует УНН.
Детали
По его словам, об этом решении будет сообщено в Нью-Йорке во время Конференции высокого уровня ООН по урегулированию вопроса создания двух государств между Израилем и Палестиной.
Позиция нашей страны свидетельствует о нашей приверженности поиску решения в пользу прочного мира на Ближнем Востоке
Как известно, на сегодня суверенитет Палестины признали уже более 140 из 193 государств - членов ООН.
Напомним
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.
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