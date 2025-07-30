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Financial Times
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Ще одна європейська країна визнає Палестину державою на Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Мальта оголосить про визнання держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Роберт Абела, підкресливши відданість встановленню миру на Близькому Сході.

Ще одна європейська країна визнає Палестину державою на Генасамблеї ООН

Уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, інформує УНН.

Деталі

За його словами, про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

Позиція нашої країни свідчить про нашу відданість пошуку рішення на користь міцного миру на Близькому Сході

- зазначив глава уряду Мальти.

Як відомо, на сьогодні суверенітет Палестини визнали вже понад 140 зі 193 держав - членів ООН.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.

"Загрожуватиме Великій Британії завтра": Нетаньяху відреагував на заяву Стармера щодо визнання Палестини30.07.25, 03:34 • 2448 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Кір Стармер
Організація Об'єднаних Націй
Емманюель Макрон
Нью-Йорк
Мальта
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Сектор Газа
Палестинська держава