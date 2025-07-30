Ще одна європейська країна визнає Палестину державою на Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Мальта оголосить про визнання держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Роберт Абела, підкресливши відданість встановленню миру на Близькому Сході.
Уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, інформує УНН.
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За його словами, про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.
Позиція нашої країни свідчить про нашу відданість пошуку рішення на користь міцного миру на Близькому Сході
Як відомо, на сьогодні суверенітет Палестини визнали вже понад 140 зі 193 держав - членів ООН.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.
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