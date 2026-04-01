ЕС остается полностью сфокусированным на поддержке Украины: в Киеве состоялось выездное министерское заседание Евросоюза

Во вторник, 31 марта, под совместным председательством министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас состоялось выездное министерское заседание ЕС – формат, впервые проведенный в Киеве в октябре 2023 года. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что событие стало важным сигналом, что несмотря на появление новых кризисов и динамичные геополитические изменения, Европейский Союз остается полностью сфокусированным на поддержке Украины.

В рамках заседания стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности вопросы вступления Украины в Европейский Союз, поддержку со стороны государств-членов и усиление изоляции России. Сибига подчеркнул важность сохранения противодействия российской агрессии среди ключевых приоритетов международной повестки дня "в то время, когда внимание мира приковано к Ближнему Востоку".

Это полномасштабная война в центре Европы. Война против Европы - подчеркнул дипломат.

Глава МИД отметил, что безопасность Украины и ЕС неразделима. Он подчеркнул роль Украины как важного партнера по безопасности для государств Европы и других стран мира. По его словам, вовлеченность Украины на Ближнем Востоке демонстрирует способность нашего государства предлагать конкретные и эффективные решения.

По результатам заседания Сибига объявил об официальном заявлении Германии, Великобритании и Молдовы о готовности присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам министра, к соглашению уже готовы присоединиться 13 государств-членов Совета Европы и одна страна за ее пределами.

Мы рассчитываем на значительно более широкий круг участников. 16 - это лишь юридический минимум. Призываю всех коллег активно работать над расширением этого перечня государств. Надеюсь, что дополнительные объявления прозвучат уже в ближайшие дни. Мы активно над этим работаем - подчеркнул Сибига.

Министр также отметил ведущую роль Совета Европы и его генерального секретаря Алена Берсе в процессе создания Специального трибунала. Кроме того, Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию с целью прекращения агрессии и восстановления мира. По его словам, подход "security first" должен окончательно заменить политику "business as usual", ведь безопасность должна стать ключевым критерием принятия решений.

Затягивание с принятием двадцатого пакета санкций ЕС означает лишь одно - отсрочку мира в Европе. Мы в очередной раз призываем принять его как можно скорее - добавил глава МИД.

Отдельно главы МИД обсудили пути ускорения вступления Украины в ЕС. Сибига заявил о готовности Киева выполнить все необходимые требования и поддержал подход честной оценки, основанной на реальных достижениях.

Напомним

Накануне министры иностранных дел ЕС посетили Бучу в четвертую годовщину трагедии. Они подтвердили создание комиссии для компенсации ущерба.

