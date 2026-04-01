$43.800.0450.310.17
ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
90%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Великобритания
Реклама
ЕС остается полностью сфокусированным на поддержке Украины: в Киеве состоялось выездное министерское заседание Евросоюза

Киев • УНН

 • 684 просмотра

В Киеве министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили вступление Украины в Евросоюз и антироссийские санкции. Германия, Великобритания и Молдова официально присоединились к созданию трибунала против РФ.

Во вторник, 31 марта, под совместным председательством министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас состоялось выездное министерское заседание ЕС – формат, впервые проведенный в Киеве в октябре 2023 года. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что событие стало важным сигналом, что несмотря на появление новых кризисов и динамичные геополитические изменения, Европейский Союз остается полностью сфокусированным на поддержке Украины.

В рамках заседания стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности вопросы вступления Украины в Европейский Союз, поддержку со стороны государств-членов и усиление изоляции России. Сибига подчеркнул важность сохранения противодействия российской агрессии среди ключевых приоритетов международной повестки дня "в то время, когда внимание мира приковано к Ближнему Востоку".

Это полномасштабная война в центре Европы. Война против Европы

- подчеркнул дипломат. 

Глава МИД отметил, что безопасность Украины и ЕС неразделима. Он подчеркнул роль Украины как важного партнера по безопасности для государств Европы и других стран мира. По его словам, вовлеченность Украины на Ближнем Востоке демонстрирует способность нашего государства предлагать конкретные и эффективные решения.

По результатам заседания Сибига объявил об официальном заявлении Германии, Великобритании и Молдовы о готовности присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам министра, к соглашению уже готовы присоединиться 13 государств-членов Совета Европы и одна страна за ее пределами.

Мы рассчитываем на значительно более широкий круг участников. 16 - это лишь юридический минимум. Призываю всех коллег активно работать над расширением этого перечня государств. Надеюсь, что дополнительные объявления прозвучат уже в ближайшие дни. Мы активно над этим работаем

- подчеркнул Сибига.

Министр также отметил ведущую роль Совета Европы и его генерального секретаря Алена Берсе в процессе создания Специального трибунала. Кроме того, Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию с целью прекращения агрессии и восстановления мира. По его словам, подход "security first" должен окончательно заменить политику "business as usual", ведь безопасность должна стать ключевым критерием принятия решений.

Затягивание с принятием двадцатого пакета санкций ЕС означает лишь одно - отсрочку мира в Европе. Мы в очередной раз призываем принять его как можно скорее

- добавил глава МИД.

Отдельно главы МИД обсудили пути ускорения вступления Украины в ЕС. Сибига заявил о готовности Киева выполнить все необходимые требования и поддержал подход честной оценки, основанной на реальных достижениях.

Напомним

Накануне министры иностранных дел ЕС посетили Бучу в четвертую годовщину трагедии. Они подтвердили создание комиссии для компенсации ущерба.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Совет Европы
Европейский Союз
Великобритания
Германия
Украина
Молдова
Киев