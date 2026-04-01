$43.800.0450.310.17
ukenru
ЄС залишається повністю сфокусованим на підтримці України: у Києві відбулося виїзне міністерське засідання Євросоюзу

Київ • УНН

 • 572 перегляди

У Києві міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили вступ України до Євросоюзу і антиросійські санкції. Німеччина, Британія та Молдова офіційно приєдналися до створення трибуналу проти рф.

У вівторок, 31 березня, за спільного головування міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас відбулося виїзне міністерське засідання ЄС – формат, вперше проведений в Києві у жовтні 2023 року. Про це йдеться у повідомленні МЗС України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що подія стала важливим сигналом, що попри появу нових криз та динамічні геополітичні зміни, Європейський Союз залишається повністю сфокусованим на підтримці України.

У межах засідання сторони обговорили широке коло питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема питання вступу України до Європейського Союзу, підтримку з боку держав-членів та посилення ізоляції росії. Сибіга наголосив на важливості збереження протидії російській агресії серед ключових пріоритетів міжнародного порядку денного "в той час, коли увага світу прикута до Близького Сходу".

Це повномасштабна війна в центрі Європи. Війна проти Європи

- підкреслив дипломат. 

Глава МЗС зазначив, що безпека України та ЄС є неподільною. Він підкреслив роль України як важливого безпекового партнера для держав Європи та інших країн світу. За його словами, залученість України на Близькому Сході демонструє здатність нашої держави пропонувати конкретні та ефективні рішення.

За результатами засідання Сибіга оголосив про офіційне оголошення Німеччини, Великої Британії та Молдови про готовність приєднатися до Угоди зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами міністра, до угоди вже готові приєднатися 13 держав-членів Ради Європи та одна країна поза її межами.

Ми розраховуємо на значно ширше коло учасників. 16 - це лише юридичний мінімум. Закликаю всіх колег активно працювати над розширенням цього переліку держав. Сподіваюся, що додаткові оголошення пролунають уже найближчими днями. Ми активно над цим працюємо

- наголосив Сибіга.

Міністр також відзначив провідну роль Ради Європи та її генерального секретаря Алена Берсе у процесі створення Спеціального трибуналу. Крім того, Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на росію з метою припинення агресії та відновлення миру. За його словами, підхід "security first" має остаточно замінити політику "business as usual", адже безпека повинна стати ключовим критерієм ухвалення рішень.

Затягування з ухваленням двадцятого пакета санкцій ЄС означає лише одне - відтермінування миру в Європі. Ми вкотре закликаємо ухвалити його якнайшвидше

- додав глава МЗС.

Окремо глави МЗС обговорили шляхи прискорення вступу України до ЄС. Сибіга заявив про готовність Києва виконати всі необхідні вимоги та підтримав підхід чесної оцінки, заснованої на реальних досягненнях.

Нагадаємо

Напередодні міністри закордонних справ ЄС відвідали Бучу у четверті роковини трагедії. Вони підтвердили створення комісії для компенсації збитків.

