ЕС обогнал США по доходам от туризма: какие страны зарабатывают больше всего

ЕС обогнал США по доходам от международного туризма, примерно удвоив результат, показанный Соединенными Штатами в 2023 году, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Евростата, пишет УНН.

В 2023 году ЕС получил 25,9% мировых поступлений от международного туризма. Среди стран, не входящих в ЕС, самые высокие доли у: Соединенных Штатов (12,3%) - сообщили в Евростате.

Как указано, 15,2% дохода в отчетном году получено от туризма внутри ЕС; 10,7% - от стран вне ЕС.

Если рассматривать страны ЕС отдельно, Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша также входят в число стран, имеющих не менее 1,0% мировых поступлений от международного туризма - отметили в Евростате.

В 2023 году 18 стран, не входящих в ЕС, получили не менее 1,0% мировых поступлений от международного туризма. Доля Соединенных Штатов составила 12,3%, что значительно выше, чем доля, зафиксированная для других стран, не входящих в ЕС; Великобритания имела следующую по величине долю (4,8%).

Как отмечается, доходы от международного туризма в 2023 году эквивалентны 2,5% ВВП ЕС. Это включало 1,5% ВВП от международного туризма между странами ЕС и 1,0% ВВП от международного туризма из стран, не входящих в ЕС. Доля за 2023 год была на 0,2 процентного пункта выше, чем годом ранее, что продолжает восстановление после COVID-19.

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