ЄС обігнав США за доходами від туризму: які країни заробляють найбільше

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
12:06 • 2466 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 20991 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 21154 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 33849 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 48071 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 52561 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 54404 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 75614 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 284715 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 324265 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.8м/с
37%
749мм
Популярнi новини
У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом4 серпня, 02:53 • 64263 перегляди
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 63738 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 35257 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА06:42 • 60641 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 32050 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 20991 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 196268 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 284715 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 471650 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 279123 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ігнат Юрій Робертович
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львів
Дніпропетровська область
Хмельницька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 4592 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 324265 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 135105 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 168897 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 178395 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Мі-8
ChatGPT

ЄС обігнав США за доходами від туризму: які країни заробляють найбільше

Київ • УНН

 • 486 перегляди

У 2023 році ЄС отримав 25,9% світових надходжень від міжнародного туризму, що майже вдвічі більше, ніж США з 12,3%. Доходи від туризму склали 2,5% ВВП ЄС, продовжуючи відновлення після COVID-19.

ЄС обігнав США за доходами від туризму: які країни заробляють найбільше

ЄС обігнав США за доходом від міжнародного туризму, приблизно подвоївши показаний Сполученими Штатами результат у 2023 році, свідчать оприлюднені у понеділок дані Євростату, пише УНН.

У 2023 році ЄС отримав 25,9% світових надходжень від міжнародного туризму. Серед країн, що не входять до ЄС, найвищі частки у: Сполучених Штатах (12,3%)

- повідомили у Євростаті.

Як вказано, 15,2% доходу у звітному році отримано від туризму всередині ЄС; 10,7% - від країн поза ЄС.

Якщо розглядати країни ЄС окремо, Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща також потрапляють до числа країн, які мають щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму

- зазначили у Євростаті.

У 2023 році 18 країн, що не входять до ЄС, отримали щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму. Частка Сполучених Штатів становила 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).

Як зазначається, доходи від міжнародного туризму у 2023 році еквівалентні 2,5% ВВП ЄС. Це включало 1,5% ВВП від міжнародного туризму між країнами ЄС та 1,0% ВВП від міжнародного туризму з країн, що не входять до ЄС. Частка за 2023 рік була на 0,2 процентного пункту вищою, ніж роком раніше, що продовжує відновлення після COVID-19.

Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці18.07.25, 08:41 • 105914 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуНаші за кордоном
Австрія
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Греція
Хорватія
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Португалія
Сполучені Штати Америки
Польща