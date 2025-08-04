ЄС обігнав США за доходами від туризму: які країни заробляють найбільше

ЄС обігнав США за доходом від міжнародного туризму, приблизно подвоївши показаний Сполученими Штатами результат у 2023 році, свідчать оприлюднені у понеділок дані Євростату, пише УНН.

У 2023 році ЄС отримав 25,9% світових надходжень від міжнародного туризму. Серед країн, що не входять до ЄС, найвищі частки у: Сполучених Штатах (12,3%) - повідомили у Євростаті.

Як вказано, 15,2% доходу у звітному році отримано від туризму всередині ЄС; 10,7% - від країн поза ЄС.

Якщо розглядати країни ЄС окремо, Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща також потрапляють до числа країн, які мають щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму - зазначили у Євростаті.

У 2023 році 18 країн, що не входять до ЄС, отримали щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму. Частка Сполучених Штатів становила 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).

Як зазначається, доходи від міжнародного туризму у 2023 році еквівалентні 2,5% ВВП ЄС. Це включало 1,5% ВВП від міжнародного туризму між країнами ЄС та 1,0% ВВП від міжнародного туризму з країн, що не входять до ЄС. Частка за 2023 рік була на 0,2 процентного пункту вищою, ніж роком раніше, що продовжує відновлення після COVID-19.

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