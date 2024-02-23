ЕС может снять санкции со словацкого гражданина, которого защищает Фицо - СМИ
Киев • УНН
ЕС планирует снять санкции со словацкого гражданина и двух российских бизнесменов.
Европейский Союз планирует отменить санкции против двух российских бизнесменов и гражданина Словакии, связанного с прокремлевской байкерской группировкой "Ночные волки", чье дело премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно поддерживал и обсуждал с высшими чиновниками ЕС, сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
ЕС заморозил активы и запретил поездки около 2000 физических и юридических лиц, которые, как считается, были причастны или получили прибыль от полномасштабного вторжения россии в Украину. Но срок действия некоторых из этих санкций истекает 15 марта, в том числе в отношении словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека, за которого Фицо неоднократно выступал, пишет издание.
"Вернувшись к власти в октябре 2023 года, Фицо поднял этот вопрос перед президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем во время его государственного визита в Германию в январе", - отмечает издание.
"(Гамбалек) не сделал ничего, что могло бы навредить национальным интересам Словакии, и это беспрецедентно, что гражданин Словакии и ЕС был включен в санкционный список только из-за его любви к езде на мотоцикле", - заявил Фицо на пресс-конференции в конце января.
Как сообщается, Гамбалек был внесен в санкционный список летом 2022 года за поддержку интересов кремля в его агрессии против Украины.
"Йозеф Гамбалек - президент европейского отделения националистического мотоклуба Nightwolves MC, базирующегося в Словакии. Он может быть связан с президентом россии владимиром путиным и другими представителями российского правительства", - говорится в действующем санкционном списке ЕС.
"Гамбалек имеет давние контакты с политиками из партии Smer Фицо, особенно с министром обороны Робертом Калиняком, который, похоже, также является страстным байкером", - пишет издание.
Два дипломатических источника сообщили Reuters, что кроме Гамбалека ЕС не продлевает санкции против двух российских бизнесменов - Аркадия Воложа, соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс", и Сергея Мндоянца, который отвечает за отношения с правительством российского конгломерата ПАО АФК "Система".
Один из дипломатических источников сообщил, что эти три санкционных пункта были признаны "неоправданными с юридической точки зрения". "Таким образом, санкции в отношении всех этих предпринимателей заканчиваются 15 марта", - пишет издание.
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