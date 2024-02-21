Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ
Киев • УНН
ЕС согласился продлить санкции против более 1900 физических и юридических лиц, в том числе российских и белорусских, еще на шесть месяцев, несмотря на неудачную попытку Венгрии снова изъять некоторых лиц из санкционного списка.
Послы ЕС согласовали продление санкций в отношении более 1900 человек и компаний, в том числе российских, еще на полгода, попытка Венгрии исключить из списка несколько человек снова не удалась, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Послы ЕС договорились о продлении санкций в отношении более 1900 лиц и компаний россии, беларуси еще на 6 месяцев. Венгрия хотела исключить Усманова, Кантора и Мазепина-младшего (как всегда), но опять не удалось
ЕС продлил санкции против россии еще на год20 февраля 2024, 06:59 • 32033 просмотра
Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ
ЕС согласился продлить санкции против более 1900 физических и юридических лиц, в том числе российских и белорусских, еще на шесть месяцев, несмотря на неудачную попытку Венгрии снова изъять некоторых лиц из санкционного списка.
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