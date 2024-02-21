Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ

Послы ЕС согласовали продление санкций в отношении более 1900 человек и компаний, в том числе российских, еще на полгода, попытка Венгрии исключить из списка несколько человек снова не удалась, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Послы ЕС договорились о продлении санкций в отношении более 1900 лиц и компаний россии, беларуси еще на 6 месяцев. Венгрия хотела исключить Усманова, Кантора и Мазепина-младшего (как всегда), но опять не удалось - написал Йозвяк.

ЕС продлил санкции против россии еще на год