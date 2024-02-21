Угорщині не вдалася спроба виключити зі санкційного списку ЄС трьох осіб, у тому числі російських олігархів - ЗМІ

Посли ЄС погодили продовження санкцій щодо понад 1900 осіб і компаній, у тому числі російських, ще на пів року, спроба Угорщини виключити зі списку кілька осіб знову не вдалася, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

посли ЄС також домовилися про продовження санкцій щодо понад 1900 осіб і компаній росії, білорусі ще на 6 місяців. Угорщина хотіла виключити Усманова, Кантора та Мазепіна-молодшого (як завжди), але знову не вдалося - написав Йозвяк.

ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік