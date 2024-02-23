ЄС може зняти санкції зі словацького громадянина, якого захищає Фіцо - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС планує зняти санкції зі словацького громадянина і двох російських бізнесменів.
Європейський Союз планує скасувати санкції проти двох російських бізнесменів та громадянина Словаччини, пов'язаного з прокремлівським байкерським угрупуванням "Нічні вовки", чию справу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово підтримував та обговорював із вищими чиновниками ЄС, повідомляє Euractiv, пише УНН.
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ЄС заморозив активи та заборонив поїздки приблизно 2000 фізичних та юридичних осіб, які, як вважається, були причетні або отримали прибуток від повномасштабного вторгнення росії до України. Але термін дії деяких із цих санкцій спливає 15 березня, у тому числі щодо словацького бізнесмена Йозефа Гамбалека, за якого Фіцо неодноразово виступав, пише видання.
"Повернувшись до влади у жовтні 2023 року, Фіцо порушив це питання перед президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час його державного візиту до Німеччини у січні", - зазначає видання
"(Гамбалек) не зробив нічого, що могло б нашкодити національним інтересам Словаччини, і це безпрецедентно, що громадянин Словаччини та ЄС був включений до санкційного списку лише через його любов до їзди на мотоциклі", - заявив Фіцо на пресконференції наприкінці січня.
Як повідомляється, Гамбалек був внесений до санкційного списку влітку 2022 року за підтримку інтересів кремля в його агресії проти України.
"Йозеф Гамбалек - президент європейського відділення націоналістичного мотоклубу Nightwolves MC, що базується у Словаччині. Він може бути пов'язаний з президентом росії володимиром путіним та іншими представниками російського уряду", - ідеться у чинному санкційному списку ЄС.
"Гамбалек має давні контакти з політиками з партії Smer Фіцо, особливо з міністром оборони Робертом Каліняком, який, схоже, також є пристрасним байкером", - пише видання.
Два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що крім Гамбалека ЄС не продовжує санкції проти двох російських бізнесменів - Аркадія Воложа, співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс", та Сергія Мндоянця, який відповідає за відносини з урядом російського конгломерату ПАТ АФК "Система".
Одне з дипломатичних джерел повідомило, що ці три санкційних пункти були визнані "невиправданими з юридичного погляду". "Таким чином, санкції щодо всіх цих підприємців закінчуються 15 березня", - пише видання.
Угорщині не вдалася спроба виключити зі санкційного списку ЄС трьох осіб, у тому числі російських олігархів - ЗМІ 21.02.24, 13:14 • 26696 переглядiв