Встреча Зеленского и лидеров ЕС: к переговорам в Берлине присоединится Макрон
Сегодня европейские лидеры, включая Макрона и Рютте, встретятся с Зеленским, чтобы получить обновленную информацию о переговорах между Украиной и США. Ожидается, что к разговору также присоединится Дональд Трамп в режиме телефонного звонка.
Европейские лидеры встретятся сегодня вечером с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить обновленную информацию о последних переговорах между Украиной и США. Среди них будет и президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Офис Эммануэля Макрона подтвердил, что президент Франции будет среди лидеров, которые примут участие в обсуждениях.
Его присутствие было ожидаемым, учитывая его решительную поддержку Украины на протяжении всей войны, но его офис только что подтвердил эту новость.
Кроме того, было объявлено, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече с Украиной.
Кроме того, премьер Британии Кир Стармер и президент Италии Джорджия Мелони будут среди других лидеров, которые примут участие.
Напомним
Президент США Дональд Трамп присоединится в режиме телефонного звонка к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые будут обсуждать мирный план.