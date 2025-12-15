Встреча Зеленского и лидеров ЕС: к переговорам в Берлине присоединится Макрон

$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
15:05 • 17780 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению
14:54 • 15515 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 15530 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 26003 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 12:05 • 19341 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20516 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21420 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
15 декабря, 09:35 • 21994 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22588 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
Эксклюзив
13:38 • 26002 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Луганская область
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

Встреча Зеленского и лидеров ЕС: к переговорам в Берлине присоединится Макрон

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Сегодня европейские лидеры, включая Макрона и Рютте, встретятся с Зеленским, чтобы получить обновленную информацию о переговорах между Украиной и США. Ожидается, что к разговору также присоединится Дональд Трамп в режиме телефонного звонка.

Встреча Зеленского и лидеров ЕС: к переговорам в Берлине присоединится Макрон

Европейские лидеры встретятся сегодня вечером с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить обновленную информацию о последних переговорах между Украиной и США. Среди них будет и президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Офис Эммануэля Макрона подтвердил, что президент Франции будет среди лидеров, которые примут участие в обсуждениях.

Его присутствие было ожидаемым, учитывая его решительную поддержку Украины на протяжении всей войны, но его офис только что подтвердил эту новость.

Кроме того, было объявлено, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече с Украиной.

Кроме того, премьер Британии Кир Стармер и президент Италии Джорджия Мелони будут среди других лидеров, которые примут участие.

Напомним

Президент США Дональд Трамп присоединится в режиме телефонного звонка к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые будут обсуждать мирный план.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Марк Рютте
Джорджия Мелони
НАТО
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина