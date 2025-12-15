Зустріч Зеленського та лідерів ЄС: до переговорів у Берліні приєднається Макрон
Київ • УНН
Сьогодні європейські лідери, включаючи Макрона та Рютте, зустрінуться із Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію про переговори між Україною та США. Очікується, що до розмови також долучиться Дональд Трамп у режимі телефонного дзвінка.
Європейські лідери зустрінуться сьогодні ввечері із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію про останні переговори між Україною та США. Серед них буде і президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на Sky news.
Деталі
Офіс Еммануеля Макрона підтвердив, що президент Франції буде серед лідерів, які візьмуть участь в обговореннях.
Його присутність була очікуваною з огляду на його рішучу підтримку України протягом усієї війни, але його офіс щойно підтвердив цю новину.
Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 18:56 • 1010 переглядiв
Крім того, було оголошено, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі з Україною.
Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Італії Джорджія Мелоні будуть серед інших лідерів, які візьмуть участь.
Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ15.12.25, 14:59 • 2010 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп долучиться у режимі телефонного дзвінка до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, які обговорюватимуть мирний план.