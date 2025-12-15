$42.190.08
Зустріч Зеленського та лідерів ЄС: до переговорів у Берліні приєднається Макрон

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Сьогодні європейські лідери, включаючи Макрона та Рютте, зустрінуться із Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію про переговори між Україною та США. Очікується, що до розмови також долучиться Дональд Трамп у режимі телефонного дзвінка.

Зустріч Зеленського та лідерів ЄС: до переговорів у Берліні приєднається Макрон

Європейські лідери зустрінуться сьогодні ввечері із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію про останні переговори між Україною та США. Серед них буде і президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на Sky news.

Деталі

Офіс Еммануеля Макрона підтвердив, що президент Франції буде серед лідерів, які візьмуть участь в обговореннях.

Його присутність була очікуваною з огляду на його рішучу підтримку України протягом усієї війни, але його офіс щойно підтвердив цю новину.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник

Крім того, було оголошено, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі з Україною.

Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Італії Джорджія Мелоні будуть серед інших лідерів, які візьмуть участь.

Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп долучиться у режимі телефонного дзвінка до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, які обговорюватимуть мирний план.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна