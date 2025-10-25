$41.900.00
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 7882 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 10330 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 14023 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 29727 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47167 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36509 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38101 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31353 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 52832 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск25 октября, 00:35 • 13406 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно25 октября, 01:06 • 19175 просмотра
Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов25 октября, 01:34 • 4434 просмотра
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25 октября, 03:04 • 11362 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 8790 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 250 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 7882 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 30627 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 52832 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 45931 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 4306 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 8790 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 19163 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 22342 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 34263 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября

Киев • УНН

 • 7890 просмотра

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует неделю с 27 октября по 2 ноября как период интенсивных энергетических потоков, который принесет обострение конфликтов и возможные технические сбои. Ожидаются финансовые напряжения и рост цен, а также эмоциональные вспышки в отношениях.

Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября

На прошлой неделе мы все ощутили волну напряжения — многие процессы резко обострились, старые договоренности рушились, а мир будто терял баланс.

Но и период с 27 октября по 2 ноября не обещает полного успокоения. Мы и дальше находимся в сильных энергетических потоках, когда важно не впасть в хаос, а научиться удерживать собственный центр. Что именно нас ждет специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Марс, Меркурий и Черная Луна: взрывная смесь

Неделя начинается продолжением интенсивного соединения Марса, Меркурия, Прозерпины и Черной Луны (Лилит) в знаке Скорпиона.

Это мощная комбинация, которая обостряет мышление, эмоции и реакции.

В ночь с воскресенья на понедельник нас могут ждать бессонница, раздражительность, сильные внутренние импульсы. В мире же возможны — обострение конфликтов и информационных войн. Все, что было скрытым, теперь выходит на поверхность. Главное для нас — не поддаться разрушительным эмоциям.

Меркурий в Стрельце: новый тон коммуникации

29 октября Меркурий переходит в знак Стрельца, а общение постепенно становится более открытым, прямым - мы начнем говорить то, что давно хотели сказать.

Но в первых градусах Стрельца Меркурий сразу формирует напряженную оппозицию с Ураном.

Для нас это принесет:

  • резкие высказывания, ссоры, скандалы;
    • нарушение соглашений, технические сбои, перебои со связью;
      • повышенная аварийность и проблемы с электричеством и воздушным транспортом;
        • возможны новые повреждения энергетической инфраструктуры.

          В этот период стоит избегать эмоциональных споров - они могут разрушить даже самые крепкие отношения или договоренности.

          Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13.10.25, 13:13 • 57892 просмотра

          Большой тригон — основа гармонии

          Несмотря на все внешнее напряжение, Вселенная оставляет нам опору. Тригон между Юпитером и Сатурном, к которому присоединяется Нептун и планеты стеллиума в Скорпионе, создает глубинный каркас недели.

          Это — стабильность среди бури, духовная зрелость, поддержка со стороны сильных людей и структур.

          Этот аспект призывает действовать мудро, а не импульсивно.

          Луна: эмоциональные волны недели

          • 27 октября — Луна в Козероге соединяется с Марсом. День (и ночь) тревожные, возможны эмоциональные вспышки, конфликты, беспокойство.

          • 28 октября — оппозиция к Юпитеру и Венере: повышенное напряжение в отношениях, риск недоразумений из-за финансов.

          • 29–30 октября — гармоничные аспекты к Плутону. Это момент, когда можно глубже понять себя и выйти из кризиса с новой силой.

          Венера в квадратуре к Юпитеру

          В конце недели в финансовой сфере снова может возникнуть напряжение. Квадрат Венеры и Юпитера может принести рост цен, колебания валют, неожиданные расходы.

          В любви — также избыточность: ревность, вспышки эмоций, желание "все или ничего". Поэтому главный совет — сдержанность и мера.

          Выходные: Марс против Урана

          На выходных (1–2 ноября) ситуация достигнет пика:

          Марс в оппозиции к Урану — это момент взрывных событий, техногенных инцидентов, военных обострений и нервных срывов.

          Мировое напряжение может возрасти, поэтому в личной жизни главное — не провоцировать судьбу, не рисковать и избегать конфликтов.

          Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29.09.25, 14:33 • 94320 просмотров

          Вывод недели

          Планеты не дают нам покоя, но подсказывают путь: вместо суеты — глубина, вместо эмоций — мудрость, вместо страха — наблюдение и вера.

          Да, напряжение остается. Но эта неделя имеет большую силу — силу очищения, перестройки и внутренней выдержки.

          Тот, кто сумеет увидеть глубже, откроет для себя путь вперед. Это время не для спешки, а для прозрения. Сквозь бурю нас проведет внутреннее спокойствие.

          Овен

          Для вас неделя потребует смелых решений, но в то же время — сдержанности.

          Не спешите действовать импульсивно: агрессия лишь разрушит ваши планы. Если вы сможете посмотреть на ситуацию с высоты, разобраться в себе и избежать конфликтов — получите важные ответы.

          Совет: сейчас не поверхностность, а глубина мышления — ваш главный козырь.

          Телец

          Неделя, когда судьба дарит шанс обрести гармонию. Вы сможете почувствовать удовлетворение от жизни, восстановить баланс и даже улучшить финансовое положение.

          Займитесь красотой, комфортом, творчеством — все, что приносит удовольствие, сейчас будет на пользу.

          Совет: заботьтесь о своем благополучии и не бойтесь вкладываться в себя — это окупится.

          Близнецы

          Вас ждет интенсивный рабочий ритм. Дел будет больше, чем обычно, и многие из них — не ваши личные.

          Не распыляйте силы. Работайте сосредоточенно, совершенствуйте мастерство, заботьтесь о здоровье.

          Совет: не планируйте важные собеседования или большие изменения — дайте себе время окрепнуть.

          Рак

          Неделя принесет эмоциональное напряжение в личных отношениях. Возможны недоразумения или ревность.

          Чтобы избежать конфликтов, сосредоточьтесь на спокойствии, уюте и восстановлении внутреннего равновесия.

          Совет: не делайте крупных покупок и не тратьте деньги импульсивно — это может обернуться трудностями.

          Лев

          Вопросы дома и семьи выходят на первый план. Возможны конфликты из-за быта или наследства.

          Не подписывайте никаких важных документов, особенно касающихся недвижимости.

          Совет: ищите согласие в семье. Гармония в доме даст вам внутреннюю силу.

          Дева

          Вы окажетесь в центре событий и информационных потоков.

          Общение, новые знакомства, обучение — все это сейчас важно, но требует избирательности.

          Не каждый разговор принесет пользу, поэтому фильтруйте контакты и сохраняйте спокойствие.

          Совет: избегайте ссор и не спешите с выводами — ваш аналитический ум поможет найти истину.

          Весы

          Финансовая тема становится ключевой.

          Вы можете получить хорошую прибыль или, наоборот, потерять, если позволите себе легкомыслие.

          Совет: избегайте рисков, считайте каждую копейку и не принимайте решений под влиянием эмоций.

          Скорпион

          Вы — главные герои этой недели. Планеты в вашем знаке подсвечивают вас, но и проверяют на прочность.

          Все, что сейчас происходит, имеет глубокий смысл: старое уходит, чтобы освободить место новому.

          Совет: уделите время себе — ваш внутренний мир нуждается в обновлении.

          Стрелец

          Вы можете оказаться в водовороте событий, сплетен или конфликтов.

          Не втягивайтесь в споры, не реагируйте на провокации.

          Лучше погрузитесь в себя, отдохните, найдите гармонию через тишину.

          Совет: практика медитации или прогулки на природе помогут очистить разум.

          Козерог

          Неделя будет динамичной. Люди вокруг вас — и поддержка, и испытание.

          Будьте внимательны: не все союзники искренни. Но именно сейчас вы можете реализовать важные планы.

          Совет: действуйте осторожно, без агрессии — и получите заслуженный результат.

          Водолей

          Вы будете ощущать мудрость и глубину, будто мир открывает вам свои тайны.

          Это прекрасное время для профессионального роста, реализации долгосрочных идей, разговоров с авторитетными людьми.

          Совет: избегайте конфликтов — мир и спокойствие сейчас дороже победы.

          Рыбы

          Это период глубокой переоценки. Вы можете почувствовать, что мир вокруг вас меняется, и вы вместе с ним.

          Это время мудрости, интуиции, духовного обновления. Ваши советы сейчас особенно ценны для других.

          Совет: сохраняйте внутреннее равновесие и не поддавайтесь чужим эмоциям — именно спокойствие ведет вас к вдохновению

          Лилия Подоляк

