Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Астролог Ксения Базиленко прогнозирует неделю с 27 октября по 2 ноября как период интенсивных энергетических потоков, который принесет обострение конфликтов и возможные технические сбои. Ожидаются финансовые напряжения и рост цен, а также эмоциональные вспышки в отношениях.
На прошлой неделе мы все ощутили волну напряжения — многие процессы резко обострились, старые договоренности рушились, а мир будто терял баланс.
Но и период с 27 октября по 2 ноября не обещает полного успокоения. Мы и дальше находимся в сильных энергетических потоках, когда важно не впасть в хаос, а научиться удерживать собственный центр. Что именно нас ждет специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Марс, Меркурий и Черная Луна: взрывная смесь
Неделя начинается продолжением интенсивного соединения Марса, Меркурия, Прозерпины и Черной Луны (Лилит) в знаке Скорпиона.
Это мощная комбинация, которая обостряет мышление, эмоции и реакции.
В ночь с воскресенья на понедельник нас могут ждать бессонница, раздражительность, сильные внутренние импульсы. В мире же возможны — обострение конфликтов и информационных войн. Все, что было скрытым, теперь выходит на поверхность. Главное для нас — не поддаться разрушительным эмоциям.
Меркурий в Стрельце: новый тон коммуникации
29 октября Меркурий переходит в знак Стрельца, а общение постепенно становится более открытым, прямым - мы начнем говорить то, что давно хотели сказать.
Но в первых градусах Стрельца Меркурий сразу формирует напряженную оппозицию с Ураном.
Для нас это принесет:
- резкие высказывания, ссоры, скандалы;
- нарушение соглашений, технические сбои, перебои со связью;
- повышенная аварийность и проблемы с электричеством и воздушным транспортом;
- возможны новые повреждения энергетической инфраструктуры.
В этот период стоит избегать эмоциональных споров - они могут разрушить даже самые крепкие отношения или договоренности.
Большой тригон — основа гармонии
Несмотря на все внешнее напряжение, Вселенная оставляет нам опору. Тригон между Юпитером и Сатурном, к которому присоединяется Нептун и планеты стеллиума в Скорпионе, создает глубинный каркас недели.
Это — стабильность среди бури, духовная зрелость, поддержка со стороны сильных людей и структур.
Этот аспект призывает действовать мудро, а не импульсивно.
Луна: эмоциональные волны недели
• 27 октября — Луна в Козероге соединяется с Марсом. День (и ночь) тревожные, возможны эмоциональные вспышки, конфликты, беспокойство.
• 28 октября — оппозиция к Юпитеру и Венере: повышенное напряжение в отношениях, риск недоразумений из-за финансов.
• 29–30 октября — гармоничные аспекты к Плутону. Это момент, когда можно глубже понять себя и выйти из кризиса с новой силой.
Венера в квадратуре к Юпитеру
В конце недели в финансовой сфере снова может возникнуть напряжение. Квадрат Венеры и Юпитера может принести рост цен, колебания валют, неожиданные расходы.
В любви — также избыточность: ревность, вспышки эмоций, желание "все или ничего". Поэтому главный совет — сдержанность и мера.
Выходные: Марс против Урана
На выходных (1–2 ноября) ситуация достигнет пика:
Марс в оппозиции к Урану — это момент взрывных событий, техногенных инцидентов, военных обострений и нервных срывов.
Мировое напряжение может возрасти, поэтому в личной жизни главное — не провоцировать судьбу, не рисковать и избегать конфликтов.
Вывод недели
Планеты не дают нам покоя, но подсказывают путь: вместо суеты — глубина, вместо эмоций — мудрость, вместо страха — наблюдение и вера.
Да, напряжение остается. Но эта неделя имеет большую силу — силу очищения, перестройки и внутренней выдержки.
Тот, кто сумеет увидеть глубже, откроет для себя путь вперед. Это время не для спешки, а для прозрения. Сквозь бурю нас проведет внутреннее спокойствие.
Овен
Для вас неделя потребует смелых решений, но в то же время — сдержанности.
Не спешите действовать импульсивно: агрессия лишь разрушит ваши планы. Если вы сможете посмотреть на ситуацию с высоты, разобраться в себе и избежать конфликтов — получите важные ответы.
Совет: сейчас не поверхностность, а глубина мышления — ваш главный козырь.
Телец
Неделя, когда судьба дарит шанс обрести гармонию. Вы сможете почувствовать удовлетворение от жизни, восстановить баланс и даже улучшить финансовое положение.
Займитесь красотой, комфортом, творчеством — все, что приносит удовольствие, сейчас будет на пользу.
Совет: заботьтесь о своем благополучии и не бойтесь вкладываться в себя — это окупится.
Близнецы
Вас ждет интенсивный рабочий ритм. Дел будет больше, чем обычно, и многие из них — не ваши личные.
Не распыляйте силы. Работайте сосредоточенно, совершенствуйте мастерство, заботьтесь о здоровье.
Совет: не планируйте важные собеседования или большие изменения — дайте себе время окрепнуть.
Рак
Неделя принесет эмоциональное напряжение в личных отношениях. Возможны недоразумения или ревность.
Чтобы избежать конфликтов, сосредоточьтесь на спокойствии, уюте и восстановлении внутреннего равновесия.
Совет: не делайте крупных покупок и не тратьте деньги импульсивно — это может обернуться трудностями.
Лев
Вопросы дома и семьи выходят на первый план. Возможны конфликты из-за быта или наследства.
Не подписывайте никаких важных документов, особенно касающихся недвижимости.
Совет: ищите согласие в семье. Гармония в доме даст вам внутреннюю силу.
Дева
Вы окажетесь в центре событий и информационных потоков.
Общение, новые знакомства, обучение — все это сейчас важно, но требует избирательности.
Не каждый разговор принесет пользу, поэтому фильтруйте контакты и сохраняйте спокойствие.
Совет: избегайте ссор и не спешите с выводами — ваш аналитический ум поможет найти истину.
Весы
Финансовая тема становится ключевой.
Вы можете получить хорошую прибыль или, наоборот, потерять, если позволите себе легкомыслие.
Совет: избегайте рисков, считайте каждую копейку и не принимайте решений под влиянием эмоций.
Скорпион
Вы — главные герои этой недели. Планеты в вашем знаке подсвечивают вас, но и проверяют на прочность.
Все, что сейчас происходит, имеет глубокий смысл: старое уходит, чтобы освободить место новому.
Совет: уделите время себе — ваш внутренний мир нуждается в обновлении.
Стрелец
Вы можете оказаться в водовороте событий, сплетен или конфликтов.
Не втягивайтесь в споры, не реагируйте на провокации.
Лучше погрузитесь в себя, отдохните, найдите гармонию через тишину.
Совет: практика медитации или прогулки на природе помогут очистить разум.
Козерог
Неделя будет динамичной. Люди вокруг вас — и поддержка, и испытание.
Будьте внимательны: не все союзники искренни. Но именно сейчас вы можете реализовать важные планы.
Совет: действуйте осторожно, без агрессии — и получите заслуженный результат.
Водолей
Вы будете ощущать мудрость и глубину, будто мир открывает вам свои тайны.
Это прекрасное время для профессионального роста, реализации долгосрочных идей, разговоров с авторитетными людьми.
Совет: избегайте конфликтов — мир и спокойствие сейчас дороже победы.
Рыбы
Это период глубокой переоценки. Вы можете почувствовать, что мир вокруг вас меняется, и вы вместе с ним.
Это время мудрости, интуиции, духовного обновления. Ваши советы сейчас особенно ценны для других.
Совет: сохраняйте внутреннее равновесие и не поддавайтесь чужим эмоциям — именно спокойствие ведет вас к вдохновению