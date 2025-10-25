Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября

На прошлой неделе мы все ощутили волну напряжения — многие процессы резко обострились, старые договоренности рушились, а мир будто терял баланс.

Но и период с 27 октября по 2 ноября не обещает полного успокоения. Мы и дальше находимся в сильных энергетических потоках, когда важно не впасть в хаос, а научиться удерживать собственный центр. Что именно нас ждет специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Марс, Меркурий и Черная Луна: взрывная смесь

Неделя начинается продолжением интенсивного соединения Марса, Меркурия, Прозерпины и Черной Луны (Лилит) в знаке Скорпиона.

Это мощная комбинация, которая обостряет мышление, эмоции и реакции.

В ночь с воскресенья на понедельник нас могут ждать бессонница, раздражительность, сильные внутренние импульсы. В мире же возможны — обострение конфликтов и информационных войн. Все, что было скрытым, теперь выходит на поверхность. Главное для нас — не поддаться разрушительным эмоциям.

Меркурий в Стрельце: новый тон коммуникации

29 октября Меркурий переходит в знак Стрельца, а общение постепенно становится более открытым, прямым - мы начнем говорить то, что давно хотели сказать.

Но в первых градусах Стрельца Меркурий сразу формирует напряженную оппозицию с Ураном.

Для нас это принесет:

резкие высказывания, ссоры, скандалы;

нарушение соглашений, технические сбои, перебои со связью;

повышенная аварийность и проблемы с электричеством и воздушным транспортом;

возможны новые повреждения энергетической инфраструктуры.

В этот период стоит избегать эмоциональных споров - они могут разрушить даже самые крепкие отношения или договоренности.

Большой тригон — основа гармонии

Несмотря на все внешнее напряжение, Вселенная оставляет нам опору. Тригон между Юпитером и Сатурном, к которому присоединяется Нептун и планеты стеллиума в Скорпионе, создает глубинный каркас недели.

Это — стабильность среди бури, духовная зрелость, поддержка со стороны сильных людей и структур.

Этот аспект призывает действовать мудро, а не импульсивно.

Луна: эмоциональные волны недели

• 27 октября — Луна в Козероге соединяется с Марсом. День (и ночь) тревожные, возможны эмоциональные вспышки, конфликты, беспокойство.

• 28 октября — оппозиция к Юпитеру и Венере: повышенное напряжение в отношениях, риск недоразумений из-за финансов.

• 29–30 октября — гармоничные аспекты к Плутону. Это момент, когда можно глубже понять себя и выйти из кризиса с новой силой.

Венера в квадратуре к Юпитеру

В конце недели в финансовой сфере снова может возникнуть напряжение. Квадрат Венеры и Юпитера может принести рост цен, колебания валют, неожиданные расходы.

В любви — также избыточность: ревность, вспышки эмоций, желание "все или ничего". Поэтому главный совет — сдержанность и мера.

Выходные: Марс против Урана

На выходных (1–2 ноября) ситуация достигнет пика:

Марс в оппозиции к Урану — это момент взрывных событий, техногенных инцидентов, военных обострений и нервных срывов.

Мировое напряжение может возрасти, поэтому в личной жизни главное — не провоцировать судьбу, не рисковать и избегать конфликтов.

Вывод недели

Планеты не дают нам покоя, но подсказывают путь: вместо суеты — глубина, вместо эмоций — мудрость, вместо страха — наблюдение и вера.

Да, напряжение остается. Но эта неделя имеет большую силу — силу очищения, перестройки и внутренней выдержки.

Тот, кто сумеет увидеть глубже, откроет для себя путь вперед. Это время не для спешки, а для прозрения. Сквозь бурю нас проведет внутреннее спокойствие.

Овен

Для вас неделя потребует смелых решений, но в то же время — сдержанности.

Не спешите действовать импульсивно: агрессия лишь разрушит ваши планы. Если вы сможете посмотреть на ситуацию с высоты, разобраться в себе и избежать конфликтов — получите важные ответы.

Совет: сейчас не поверхностность, а глубина мышления — ваш главный козырь.

Телец

Неделя, когда судьба дарит шанс обрести гармонию. Вы сможете почувствовать удовлетворение от жизни, восстановить баланс и даже улучшить финансовое положение.

Займитесь красотой, комфортом, творчеством — все, что приносит удовольствие, сейчас будет на пользу.

Совет: заботьтесь о своем благополучии и не бойтесь вкладываться в себя — это окупится.

Близнецы

Вас ждет интенсивный рабочий ритм. Дел будет больше, чем обычно, и многие из них — не ваши личные.

Не распыляйте силы. Работайте сосредоточенно, совершенствуйте мастерство, заботьтесь о здоровье.

Совет: не планируйте важные собеседования или большие изменения — дайте себе время окрепнуть.

Рак

Неделя принесет эмоциональное напряжение в личных отношениях. Возможны недоразумения или ревность.

Чтобы избежать конфликтов, сосредоточьтесь на спокойствии, уюте и восстановлении внутреннего равновесия.

Совет: не делайте крупных покупок и не тратьте деньги импульсивно — это может обернуться трудностями.

Лев

Вопросы дома и семьи выходят на первый план. Возможны конфликты из-за быта или наследства.

Не подписывайте никаких важных документов, особенно касающихся недвижимости.

Совет: ищите согласие в семье. Гармония в доме даст вам внутреннюю силу.

Дева

Вы окажетесь в центре событий и информационных потоков.

Общение, новые знакомства, обучение — все это сейчас важно, но требует избирательности.

Не каждый разговор принесет пользу, поэтому фильтруйте контакты и сохраняйте спокойствие.

Совет: избегайте ссор и не спешите с выводами — ваш аналитический ум поможет найти истину.

Весы

Финансовая тема становится ключевой.

Вы можете получить хорошую прибыль или, наоборот, потерять, если позволите себе легкомыслие.

Совет: избегайте рисков, считайте каждую копейку и не принимайте решений под влиянием эмоций.

Скорпион

Вы — главные герои этой недели. Планеты в вашем знаке подсвечивают вас, но и проверяют на прочность.

Все, что сейчас происходит, имеет глубокий смысл: старое уходит, чтобы освободить место новому.

Совет: уделите время себе — ваш внутренний мир нуждается в обновлении.

Стрелец

Вы можете оказаться в водовороте событий, сплетен или конфликтов.

Не втягивайтесь в споры, не реагируйте на провокации.

Лучше погрузитесь в себя, отдохните, найдите гармонию через тишину.

Совет: практика медитации или прогулки на природе помогут очистить разум.

Козерог

Неделя будет динамичной. Люди вокруг вас — и поддержка, и испытание.

Будьте внимательны: не все союзники искренни. Но именно сейчас вы можете реализовать важные планы.

Совет: действуйте осторожно, без агрессии — и получите заслуженный результат.

Водолей

Вы будете ощущать мудрость и глубину, будто мир открывает вам свои тайны.

Это прекрасное время для профессионального роста, реализации долгосрочных идей, разговоров с авторитетными людьми.

Совет: избегайте конфликтов — мир и спокойствие сейчас дороже победы.

Рыбы

Это период глубокой переоценки. Вы можете почувствовать, что мир вокруг вас меняется, и вы вместе с ним.

Это время мудрости, интуиции, духовного обновления. Ваши советы сейчас особенно ценны для других.

Совет: сохраняйте внутреннее равновесие и не поддавайтесь чужим эмоциям — именно спокойствие ведет вас к вдохновению