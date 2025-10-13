Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Переход на "зимнее время" позволит спать дольше, а вот как корректировать режим сна, чтобы легче адаптироваться к изменению времени, пишет УНН.

Когда Украина переходит на "зимнее время" в 2025 году

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 25 на 26 октября 2025 года. В 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад - то есть с 4:00 на 3:00. Это означает, что с воскресенья украинцы будут спать на час дольше, а светать начнет раньше. Следует отметить, что компьютеры, смартфоны и смарт-часы изменят время автоматически, а старые мобильные телефоны и механические часы придется перевести вручную.

"Зимнее время"

"Зимнее время" считается астрономически естественным, то есть именно такое время соответствует реальному положению Солнца.

После перевода часов утро будет наступать раньше, темнеть тоже будет раньше, а суточный ритм большинства людей станет ближе к биологическому.

Закон о переходе на "зимнее время": что говорит законодательство

Первые попытки перевода часов появились еще в 1908 году в Великобритании с целью экономии угля. В Украине этот принцип ввели в 1981 году, а с 1996 действует нынешняя система переходов в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое устанавливает два перехода ежегодно - на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать световой день в разное время года. В то же время вопрос отмены переходов неоднократно обсуждался в Верховной Раде.

Например, в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на "летнее время". Поэтому в конце октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки на "зимнее время" и далее уже перевода на "летнее время" не должно было быть.

После отклонения блокирующих постановлений для его подписания, закон все-таки был отправлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до сих пор не подписан.

Как адаптироваться без стресса

Смена времени - это всегда нагрузка для организма. Чтобы избежать потери энергии и расстройств сна, эксперты советуют за 3–4 дня до перехода начать ложиться спать на 15–20 минут раньше, а утром больше бывать на естественном свету - это поможет быстрее "перенастроить" биоритмы.

В первые дни после перевода часов, лучше избегать переутомления, чрезмерного употребления кофе и алкоголя. Также старайтесь придерживаться постоянного графика сна и приема пищи - это облегчит адаптацию организма.

Ранее УНН писал, что анализ данных 168 870 пациентов опроверг предыдущие предположения о влиянии изменения часов на частоту острых инфарктов и результаты лечения.