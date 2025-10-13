$41.600.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Київ • УНН

 • 16538 перегляди

Україна перейде на "зимовий час" у ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року, перевівши стрілки годинника о 4:00 на годину назад. Це дозволить спати довше, а світатиме раніше.

Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

У ніч проти неділі 26 жовтня 2025 року, українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. Перехід на "зимовий час" дозволить спати довше, а ось як коригувати режим сну, щоб легше адаптуватися до зміни часу, пише УНН.

Коли Україна переходить на "зимовий час" у 2025 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи на неділю - з 25 на 26 жовтня 2025 року. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад - тобто з 4:00 на 3:00. Це означає, що з неділі українці спатимуть на годину довше, а світати почне раніше. Слід зауважити, що комп’ютери, смартфони та смарт-годинники змінять час автоматично, а старі мобільні телефони та механічні годинники доведеться перевести вручну.

"Зимовий час"

"Зимовий час" вважається астрономічно природним, тобто саме такий час відповідає реальному положенню Сонця.

Після переведення годинників ранок наставатиме раніше, темнітиме теж раніше, а добовий ритм більшості людей стане ближчим до біологічного.

Закон про перехід на "зимовий час": що говорить законодавство

Перші спроби переведення годинників з’явилися ще у 1908 році у Великій Британії з метою економії вугілля. В Україні цей принцип запровадили в 1981 році, а з 1996 діє нинішня система переходів відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка встановлює два переходи щороку - на літній і зимовий час, аби раціональніше використовувати світловий день в різні пори року. Водночас питання скасування переходів неодноразово обговорювалося у Верховній Раді.

Наприклад у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування переходу на "літній час". Тож наприкінці жовтня українці мали востаннє перевести стрілки на "зимовий час" і далі вже переведення на "літній час" мало не бути.

Після відхилення блокуючих постанов для його підписання, закон все-таки був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, але досі не підписаний.

Як адаптуватися без стресу

Зміна часу - це завжди навантаження для організму. Щоб уникнути втрати енергії та розладів сну, експерти радять за 3–4 дні до переходу почати лягати спати на 15–20 хвилин раніше, а вранці більше бувати на природному світлі - це допоможе швидше "переналаштувати" біоритми.

У перші дні після переведення годинників, краще уникати перевтоми, надмірного вживання кави та алкоголю. Також намагайтеся дотримуватися постійного графіка сну та прийому їжі - це полегшить адаптацію організму.

Раніше УНН писав, що аналіз даних 168 870 пацієнтів спростував попередні припущення про вплив зміни годинників на частоту гострих інфарктів та результати лікування.

Альона Уткіна

