Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Астролог Ксенія Базиленко прогнозує тиждень з 27 жовтня по 2 листопада як період інтенсивних енергетичних потоків, що принесе загострення конфліктів та можливі технічні збої. Очікуються фінансові напруження та зростання цін, а також емоційні спалахи у стосунках.
Минулого тижня ми всі відчули хвилю напруги — багато процесів різко загострилися, старі домовленості руйнувалися, а світ ніби втрачав баланс.
Але і період з 27 жовтня по 2 листопада не обіцяє повного заспокоєння. Ми й далі перебуваємо в сильних енергетичних потоках, коли важливо не впасти у хаос, а навчитися втримувати власний центр. Що саме на нас чекає спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Марс, Меркурій і Чорний Місяць: вибухова суміш
Тиждень розпочинається продовженням інтенсивного з’єднання Марса, Меркурія, Прозерпіни й Чорного Місяця (Ліліт) у знаку Скорпіона.
Це потужна комбінація, яка загострює мислення, емоції та реакції.
У ніч із неділі на понеділок на нас можуть чекати безсоння, дратівливість, сильні внутрішні імпульси. У світі ж можливі — загострення конфліктів і інформаційних війн. Усе, що було прихованим, тепер виходить на поверхню. Головне для нас — не піддатися руйнівним емоціям.
Меркурій у Стрільці: новий тон комунікації
29 жовтня Меркурій переходить у знак Стрільця, а спілкування поступово стає відкритішим, прямішим - ми почнемо говорити те, що давно хотіли сказати.
Але в перших градусах Стрільця Меркурій одразу формує напружену опозицію з Ураном.
Для нас це принесе:
- різкі висловлювання, сварки, скандали;
- порушення угод, технічні збої, перебої зі зв’язком;
- підвищена аварійність і проблеми з електрикою та повітряним транспортом;
- можливі нові пошкодження енергетичної інфраструктури.
В цей період варто уникати емоційних суперечок - воно можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки чи домовленості.
Великий тригон — основа гармонії
Попри всю зовнішню напругу, Всесвіт залишає нам опору. Тригон між Юпітером і Сатурном, до якого долучається Нептун і планети стеліуму у Скорпіоні, створює глибинний каркас тижня.
Це — стабільність серед бурі, духовна зрілість, підтримка з боку сильних людей і структур.
Цей аспект закликає діяти мудро, а не імпульсивно.
Місяць: емоційні хвилі тижня
• 27 жовтня — Місяць в Козерозі з’єднується з Марсом. День (і ніч) тривожні, можливі емоційні спалахи, конфлікти, неспокій.
• 28 жовтня — опозиція до Юпітера й Венери: підвищена напруга у стосунках, ризик непорозумінь через фінанси.
• 29–30 жовтня — гармонійні аспекти до Плутона. Це момент, коли можна глибше зрозуміти себе і вийти з кризи з новою силою.
Венера у квадратурі до Юпітера
Наприкінці тижня у фінансовій сфері знову може виникнути напруга. Квадрат Венери та Юпітера може принести зростання цін, коливання валют, неочікувані витрати.
У любові — також надмірність: ревнощі, спалахи емоцій, бажання "все або нічого". Тож головна порада — стриманість і міра.
Вихідні: Марс проти Урана
На вихідних (1–2 листопада) ситуація досягне піку:
Марс в опозиції до Урана — це момент вибухових подій, техногенних інцидентів, воєнних загострень і нервових зривів.
Світова напруга може зрости, тому в особистому житті головне — не провокувати долю, не ризикувати й уникати конфліктів.
Висновок тижня
Планети не дають нам спокою, але підказують шлях: замість метушні — глибина, замість емоцій — мудрість, замість страху — спостереження і віра.
Так, напруга залишається. Але цей тиждень має велику силу — силу очищення, перебудови й внутрішньої витримки.
Той, хто зуміє побачити глибше, відкриє для себе шлях уперед. Це час не для поспіху, а для прозріння. Крізь бурю нас проведе внутрішній спокій.
Овен
Для вас тиждень вимагатиме сміливих рішень, але водночас — стриманості.
Не поспішайте діяти імпульсивно: агресія лише зруйнує ваші плани. Якщо ви зможете подивитися на ситуацію з висоти, розібратися в собі й уникнути конфліктів — отримаєте важливі відповіді.
Порада: зараз не поверховість, а глибина мислення — ваш головний козир.
Телець
Тиждень, коли доля дарує шанс знайти гармонію. Ви зможете відчути задоволення від життя, відновити баланс і навіть поліпшити фінансове становище.
Займіться красою, комфортом, творчістю — усе, що приносить задоволення, зараз буде на користь.
Порада: дбайте про свій добробут і не бійтеся вкладатися в себе — це окупиться.
Близнюки
Вас чекає інтенсивний робочий ритм. Справ буде більше, ніж зазвичай, і багато з них — не ваші особисті.
Не розпорошуйте сили. Працюйте зосереджено, вдосконалюйте майстерність, дбайте про здоров’я.
Порада: не плануйте важливі співбесіди чи великі зміни — дайте собі час зміцніти.
Рак
Тиждень принесе емоційну напругу в особистих стосунках. Можливі непорозуміння або ревнощі.
Щоб уникнути конфліктів, зосередьтеся на спокої, затишку й відновленні внутрішньої рівноваги.
Порада: не робіть великих покупок і не витрачайте гроші імпульсивно — це може обернутися труднощами.
Лев
Питання дому й сім’ї виходять на перший план. Можливі конфлікти через побут чи спадщину.
Не підписуйте жодних важливих документів, особливо щодо нерухомості.
Порада: шукайте злагоду в родині. Гармонія в домі дасть вам внутрішню силу.
Діва
Ви опинитесь у центрі подій та інформаційних потоків.
Спілкування, нові знайомства, навчання — усе це зараз важливо, але потребує вибірковості.
Не кожна розмова принесе користь, тому фільтруйте контакти й зберігайте спокій.
Порада: уникайте сварок і не поспішайте з висновками — ваш аналітичний розум допоможе знайти істину.
Терези
Фінансова тема стає ключовою.
Ви можете отримати хороший прибуток або, навпаки, втратити, якщо дозволите собі легковажність.
Порада: уникайте ризиків, рахуйте кожну копійку і не приймайте рішень під впливом емоцій.
Скорпіон
Ви — головні герої цього тижня. Планети у вашому знаку підсвічують вас, але й перевіряють на міцність.
Все, що зараз відбувається, має глибокий сенс: старе йде, щоб звільнити місце новому.
Порада: приділіть час собі — ваш внутрішній світ потребує оновлення.
Стрілець
Ви можете опинитися у вирі подій, пліток чи конфліктів.
Не втягайтеся в суперечки, не реагуйте на провокації.
Краще зануртеся в себе, відпочиньте, знайдіть гармонію через тишу.
Порада: практика медитації або прогулянки на природі допоможуть очистити розум.
Козоріг
Тиждень буде динамічний. Люди навколо вас — і підтримка, і випробування.
Будьте уважні: не всі союзники щирі. Але саме зараз ви можете реалізувати важливі плани.
Порада: дійте обережно, без агресії — і отримаєте заслужений результат.
Водолій
Ви відчуватимете мудрість і глибину, ніби світ відкриває вам свої таємниці.
Це чудовий час для професійного зростання, реалізації довгострокових ідей, розмов з авторитетними людьми.
Порада: уникайте конфліктів — мир і спокій зараз дорожчі за перемогу.
Риби
Це період глибокої переоцінки. Ви можете відчути, що світ навколо вас змінюється, і ви разом з ним.
Це час мудрості, інтуїції, духовного оновлення. Ваші поради зараз особливо цінні для інших.
Порада: тримайте внутрішню рівновагу й не піддавайтеся чужим емоціям — саме спокій веде вас до натхнення