Публікації
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 7836 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада

Київ • УНН

 • 7848 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко прогнозує тиждень з 27 жовтня по 2 листопада як період інтенсивних енергетичних потоків, що принесе загострення конфліктів та можливі технічні збої. Очікуються фінансові напруження та зростання цін, а також емоційні спалахи у стосунках.

Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада

Минулого тижня ми всі відчули хвилю напруги — багато процесів різко загострилися, старі домовленості руйнувалися, а світ ніби втрачав баланс.

Але і період з 27 жовтня по 2 листопада не обіцяє повного заспокоєння. Ми й далі перебуваємо в сильних енергетичних потоках, коли важливо не впасти у хаос, а навчитися втримувати власний центр. Що саме на нас чекає спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Марс, Меркурій і Чорний Місяць: вибухова суміш

Тиждень розпочинається продовженням інтенсивного з’єднання Марса, Меркурія, Прозерпіни й Чорного Місяця (Ліліт) у знаку Скорпіона.

Це потужна комбінація, яка загострює мислення, емоції та реакції.

У ніч із неділі на понеділок на нас можуть чекати безсоння, дратівливість, сильні внутрішні імпульси. У світі ж можливі — загострення конфліктів і інформаційних війн. Усе, що було прихованим, тепер виходить на поверхню. Головне для нас — не піддатися руйнівним емоціям.

Меркурій у Стрільці: новий тон комунікації

29 жовтня Меркурій переходить у знак Стрільця, а спілкування поступово стає відкритішим, прямішим - ми почнемо говорити те, що давно хотіли сказати.

Але в перших градусах Стрільця Меркурій одразу формує напружену опозицію з Ураном.

Для нас це принесе:

  • різкі висловлювання, сварки, скандали;
    • порушення угод, технічні збої, перебої зі зв’язком;
      • підвищена аварійність і проблеми з електрикою та повітряним транспортом;
        • можливі нові пошкодження енергетичної інфраструктури.

          В цей період варто уникати емоційних суперечок - воно можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки чи домовленості.

          Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13.10.25, 13:13 • 57892 перегляди

          Великий тригон — основа гармонії

          Попри всю зовнішню напругу, Всесвіт залишає нам опору. Тригон між Юпітером і Сатурном, до якого долучається Нептун і планети стеліуму у Скорпіоні, створює глибинний каркас тижня.

          Це — стабільність серед бурі, духовна зрілість, підтримка з боку сильних людей і структур.

          Цей аспект закликає діяти мудро, а не імпульсивно.

          Місяць: емоційні хвилі тижня

          • 27 жовтня — Місяць в Козерозі з’єднується з Марсом. День (і ніч) тривожні, можливі емоційні спалахи, конфлікти, неспокій.

          • 28 жовтня — опозиція до Юпітера й Венери: підвищена напруга у стосунках, ризик непорозумінь через фінанси.

          • 29–30 жовтня — гармонійні аспекти до Плутона. Це момент, коли можна глибше зрозуміти себе і вийти з кризи з новою силою.

          Венера у квадратурі до Юпітера

          Наприкінці тижня у фінансовій сфері знову може виникнути напруга. Квадрат Венери та Юпітера може принести зростання цін, коливання валют, неочікувані витрати.

          У любові — також надмірність: ревнощі, спалахи емоцій, бажання "все або нічого". Тож головна порада — стриманість і міра.

          Вихідні: Марс проти Урана

          На вихідних (1–2 листопада) ситуація досягне піку:

          Марс в опозиції до Урана — це момент вибухових подій, техногенних інцидентів, воєнних загострень і нервових зривів.

          Світова напруга може зрости, тому в особистому житті головне — не провокувати долю, не ризикувати й уникати конфліктів.

          Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29.09.25, 14:33 • 94320 переглядiв

          Висновок тижня

          Планети не дають нам спокою, але підказують шлях: замість метушні — глибина, замість емоцій — мудрість, замість страху — спостереження і віра.

          Так, напруга залишається. Але цей тиждень має велику силу — силу очищення, перебудови й внутрішньої витримки.

          Той, хто зуміє побачити глибше, відкриє для себе шлях уперед. Це час не для поспіху, а для прозріння. Крізь бурю нас проведе внутрішній спокій.

          Овен

          Для вас тиждень вимагатиме сміливих рішень, але водночас — стриманості.

          Не поспішайте діяти імпульсивно: агресія лише зруйнує ваші плани. Якщо ви зможете подивитися на ситуацію з висоти, розібратися в собі й уникнути конфліктів — отримаєте важливі відповіді.

          Порада: зараз не поверховість, а глибина мислення — ваш головний козир.

          Телець

          Тиждень, коли доля дарує шанс знайти гармонію. Ви зможете відчути задоволення від життя, відновити баланс і навіть поліпшити фінансове становище.

          Займіться красою, комфортом, творчістю — усе, що приносить задоволення, зараз буде на користь.

          Порада: дбайте про свій добробут і не бійтеся вкладатися в себе — це окупиться.

          Близнюки

          Вас чекає інтенсивний робочий ритм. Справ буде більше, ніж зазвичай, і багато з них — не ваші особисті.

          Не розпорошуйте сили. Працюйте зосереджено, вдосконалюйте майстерність, дбайте про здоров’я.

          Порада: не плануйте важливі співбесіди чи великі зміни — дайте собі час зміцніти.

          Рак

          Тиждень принесе емоційну напругу в особистих стосунках. Можливі непорозуміння або ревнощі.

          Щоб уникнути конфліктів, зосередьтеся на спокої, затишку й відновленні внутрішньої рівноваги.

          Порада: не робіть великих покупок і не витрачайте гроші імпульсивно — це може обернутися труднощами.

          Лев

          Питання дому й сім’ї виходять на перший план. Можливі конфлікти через побут чи спадщину.

          Не підписуйте жодних важливих документів, особливо щодо нерухомості.

          Порада: шукайте злагоду в родині. Гармонія в домі дасть вам внутрішню силу.

          Діва

          Ви опинитесь у центрі подій та інформаційних потоків.

          Спілкування, нові знайомства, навчання — усе це зараз важливо, але потребує вибірковості.

          Не кожна розмова принесе користь, тому фільтруйте контакти й зберігайте спокій.

          Порада: уникайте сварок і не поспішайте з висновками — ваш аналітичний розум допоможе знайти істину.

          Терези

          Фінансова тема стає ключовою.

          Ви можете отримати хороший прибуток або, навпаки, втратити, якщо дозволите собі легковажність.

          Порада: уникайте ризиків, рахуйте кожну копійку і не приймайте рішень під впливом емоцій.

          Скорпіон

          Ви — головні герої цього тижня. Планети у вашому знаку підсвічують вас, але й перевіряють на міцність.

          Все, що зараз відбувається, має глибокий сенс: старе йде, щоб звільнити місце новому.

          Порада: приділіть час собі — ваш внутрішній світ потребує оновлення.

          Стрілець

          Ви можете опинитися у вирі подій, пліток чи конфліктів.

          Не втягайтеся в суперечки, не реагуйте на провокації.

          Краще зануртеся в себе, відпочиньте, знайдіть гармонію через тишу.

          Порада: практика медитації або прогулянки на природі допоможуть очистити розум.

          Козоріг

          Тиждень буде динамічний. Люди навколо вас — і підтримка, і випробування.

          Будьте уважні: не всі союзники щирі. Але саме зараз ви можете реалізувати важливі плани.

          Порада: дійте обережно, без агресії — і отримаєте заслужений результат.

          Водолій

          Ви відчуватимете мудрість і глибину, ніби світ відкриває вам свої таємниці.

          Це чудовий час для професійного зростання, реалізації довгострокових ідей, розмов з авторитетними людьми.

          Порада: уникайте конфліктів — мир і спокій зараз дорожчі за перемогу.

          Риби

          Це період глибокої переоцінки. Ви можете відчути, що світ навколо вас змінюється, і ви разом з ним.

          Це час мудрості, інтуїції, духовного оновлення. Ваші поради зараз особливо цінні для інших.

          Порада: тримайте внутрішню рівновагу й не піддавайтеся чужим емоціям — саме спокій веде вас до натхнення

          Лілія Подоляк

