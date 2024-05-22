Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

Заказывая через приложение услуги такси, злоумышленник просил водителей пополнить мобильный, когда желаемая сумма оказывалась на счете, средства выводил на банковскую карту и выбрасывал сим-карту. Таким образом 32-летний снегиревчанин обманул 74 человека. Об этом сообщает пресс служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, пишет УНН.

Детали

В полицию Николаева, Одессы, Харькова, Запорожья, Винницы, Днепра, Тернополя и Черкасс в течение прошлого года поступали заявления от водителей одного и того же онлайн-сервиса вызова такси о том, что неизвестный, заказывая поездку, завладел средствами заявителей. Суммы варьировались от 350 до 3200 гривен.

В ходе ряда следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативники и следователи отделения полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции при оперативном сопровождении регионального управления киберполиции и сотрудников Управления уголовного розыска областного главка полиции разоблачили и установили личность афериста.

32-летний житель Снигиревки, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничеств, через приложение заказывал услуги такси в админздания госорганов разных городов. А когда ему перезвонил водитель, представлялся прокурором или другим должностным лицом, чтобы войти в доверие, и просил таксиста пополнить его мобильный счет, - говорится в сообщении.

Денежные средства злоумышленник обещал вернуть по завершению заказанной поездки. Потерпевшие выполняли просьбу заказчика, приезжали по указанному адресу, но дозвониться клиенту уже не могли. Таким образом злоумышленник обманул более 70 человек на общую сумму более 70 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество, совершенное повторно".

Сейчас следователи завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в Снигиревский отдел Баштанской окружной прокуратуры, который утвердили и направили в суд для рассмотрения по существу прокуроры. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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