Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

Прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, который в социальной сети Instagram продал на почти 85 тыс. гривен несуществующую женскую одежду. Клиенты переводили мошеннику средства, после чего он блокировал покупателей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Святошинская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего жителя Киева по обвинению в совершении 129 эпизодов мошенничества (ч. 1, ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что киевлянин создал несколько страниц по продаже одежды в сети Instagram, где размещал фиктивные фото и видео женской одежды.

Цены на товары были ниже, чем в других магазинах, поэтому продавец обещал прислать товар только после полной предоплаты на его банковскую карточку.

Клиенты соглашались и переводили ему от 500 до 2200 гривен за несуществующую женскую одежду, впрочем своих покупок так и не получали. После получения денег мужчина блокировал покупателей. Жертвами мошенника стали 129 человек со всей Украины. В общем он обманул клиентов почти на 85 тыс. гривен, - добавляют в прокуратуре.

Напомним

В Киеве сообщили о подозрении двум людям за наркоторговлю - у них обнаружили килограмм кокаина, который поставлялся из Нидерландов и продавался исключительно крупными партиями за криптовалюту. Дельцы зарабатывали более 12 млн грн в месяц.