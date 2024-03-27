Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны Patriot и подобных им, чтобы противостоять усиленным атакам баллистических ракет и беспилотников со стороны России, которые вызвали значительные разрушения и угрожают жизни людей.
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Расстреляли четырех гражданских на Черниговщине: двое военных рф приговорены к пожизненному заключению
Двое российских солдат приговорены к пожизненному заключению за расстрел четырех гражданских лиц в Черниговской области.