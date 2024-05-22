Видавав себе за прокурора: житель Миколаївщини ошукав понад 70 таксистів по всій Україні
Київ • УНН
На Миколаївщині будуть судити 32-річного мешканця Снігурівки, який ошукав 74 таксистів зі всієї України.
Замовляючи через додаток послуги таксі, зловмисник просив водіїв поповнити мобільний, коли ж бажана сума опинялась на рахунку, кошти виводив на банківську карту та викидав сім-картку. У такий спосіб 32-річний снігурівчанин ошукав 74 особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, пише УНН.
Деталі
До поліції Миколаєва, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Дніпра, Тернополя та Черкас упродовж минулого року надходили заяви від водіїв одного і того ж онлайн-сервісу виклику таксі про те, що невідома особа, замовляючи поїздку, заволоділа коштами заявників. Суми варіювались від 350 до 3200 гривень.
У ході низки слідчих та оперативно-розшукових заходів оперативники та слідчі відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції за оперативного супроводу регіонального управління кіберполіції та співробітників управління карного розшуку обласного главку поліції викрили та встановили особу афериста.
32-річний мешканець Снігурівки, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайств, через додаток замовляв послуги таксі до адмінбудівель держорганів різних міст. А коли йому перетелефонував водій, представлявся прокурором чи іншим посадовцем, щоб увійти в довіру, і просив таксиста поповнити його мобільний рахунок,
Грошові кошти зловмисник обіцяв повернути по завершенню замовленої поїздки. Потерпілі виконували прохання замовника, приїжджали за вказаною адресою, але додзвонитись клієнту вже не могли. Таким чином зловмисник ошукав понад 70 осіб на загальну суму понад 70 тисяч гривень.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство, вчинене повторно".
Нині слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури, який затвердили та скерували до суду для розгляду по суті прокурори. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Продавав в Instagram неіснуючий одяг: киянина судитимуть за шахрайство27.03.24, 16:33 • 38026 переглядiв