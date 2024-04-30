В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский

В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному и не затрагивают других. Поэтому Европа обречена быть пространством сотрудничества, чтобы оставаться пространством жизни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "20 лет Чехии в ЕС: визия расширенной Европы", передает корреспондент УНН.

Европа может быть крепкой и действительно мирной только тогда, когда никто из европейцев не остаётся за бортом Европы. Когда о каждом народе помнят и за судьбу каждого народа каждый готов сражаться, чтобы не отдать его злу. Мы точно знаем из истории нашего континента, что в Европе не бывает безопасных расколов, и даже самые маленькие из них могут перерасти в смертельные опасности. В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному и не затрагивают других, - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Европа обречена быть пространством сотрудничества, чтобы оставаться пространством жизни.

Именно это мы должны поддерживать, именно это мы должны защищать. И я благодарю Чехию и Президента Павела лично за каждое из усилий, которое помогает сейчас Европе под украинским флагом преодолевать российские штурмы. Я благодарю Германию, Президента Штайнмайера, канцлера Шольца, всех в политическом классе и в обществе Германии, кто помогает Европе руками украинских воинов преодолевать российский террор, - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил каждого и каждую, кто посвятил свою политическую карьеру тому, чтобы карьера всей нашей Европы была успешной - чтобы люди выигрывали.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что в случае поражения Украины российский диктатор Владимир Путин может начать агрессию против Казахстана, Балтийских стран, Польши и Германии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны Балтии победят в случае гипотетической войны с россией, однако их города будут выглядеть так, как украинские Бахмут и Авдеевка.