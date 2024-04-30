У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному - Зеленський

У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших. Тому Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "20 років Чехії в ЄС: візія розширеної Європи", передає кореспондент УНН.

Європа може бути міцною та справді мирною лише тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи. Коли про кожен народ пам’ятають і за долю кожного народу кожен готовий битися, щоб не віддати його злу. Ми точно знаємо з історії нашого континенту, що у Європі не буває безпечних розколів, і навіть найменші з них можуть перерости у смертельні небезпеки. У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших, - сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя.

Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати. І я дякую Чехії та Президенту Павелу особисто за кожне із зусиль, яке допомагає зараз Європі під українським прапором долати російські штурми. Я дякую Німеччині, Президенту Штайнмаєру, канцлеру Шольцу, усім у політичному класі та в суспільстві Німеччини, хто допомагає Європі руками українських воїнів долати російський терор, - сказав Зеленський.

Він також подякував кожному й кожній, хто присвятив свою політичну кар’єру тому, щоб кар’єра всієї нашої Європи була успішною - щоб люди вигравали.

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що у разі поразки України російський диктатор володимир путін може розпочати агресію проти Казахстану, Балтійських країн, Польщі та Німеччини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії переможуть у разі гіпотетичної війни з росією, проте їхні міста виглядатимуть так, як українські Бахмут та Авдіївка.