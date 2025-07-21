В ВР заявили, что есть шансы получить от партнеров системы ПВО в достаточно короткий промежуток времени

В краткосрочной перспективе Украина, возможно, не получит все 15 или 17 комплексов ПВО, которые были анонсированы, однако определенное количество систем, которые усилят защиту украинских городов, имеет шансы получить в достаточно короткий промежуток времени. Такое мнение высказал нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Вениславский отметил, что сигналы и действия от США и европейских партнеров указывают на скорое предоставление Украине новой партии оружия, в том числе и комплексов противовоздушной обороны.

Мы видим, что все европейские страны, понимая сущность путинского режима, очень осторожно принимают решения о предоставлении тех видов вооружения, которые на сегодня есть у них на вооружении. С какой стороны ни оценивать, предоставление Украине, например, систем ПВО, которые есть в Германии, априори ослабляет их собственные возможности, поэтому решение принимается осторожно. Но после тех сигналов, которые мы получили от наших американских партнеров, что они готовы рассматривать и покупку европейцами для Украины систем ПВО, и они одобрительно относятся и дают разрешение - сказал Вениславский.

Нардеп пояснил, что предоставление разрешения - это обязательное условие в сфере вооружения. То есть для передачи любых образцов вооружения, производителем которых являются США, необходимо разрешение Америки.

Такое разрешение есть. Сейчас решение за нашими европейскими партнерами. Я думаю, что в краткосрочной перспективе, мы, возможно, не получим все 15 или 17 комплексов (Patriot – ред.), которые были анонсированы, но какое-то количество таких систем ПВО, которые усилят защиту наших городов, мы имеем шансы получать в достаточно короткий промежуток времени - заявил Вениславский.

Украина получит Patriot от Германии не раньше чем через полгода - СМИ

Дополнение

14 июля Дональд Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву.

Также Трамп утверждал, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени.

Президент США заявлял, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии. Но в министерстве обороны ФРГ 16 июля сказали, что Германия не имеет информации о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину.

17 июля сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас обсуждаются детали того, как организовать доставку "Patriot" в Украину за короткий промежуток времени, однако это вопрос не часов, а дней и недель.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявлял, что подготовка к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине продолжается.