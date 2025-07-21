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У ВР заявили, що є шанси отримати від партнерів системи ППО у достатньо короткий проміжок часу

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Нардеп Федір Веніславський заявив, що Україна має шанси отримати певну кількість систем ППО у короткий термін, хоча не всі анонсовані 15-17 комплексів. США дозволили європейським партнерам купувати та передавати Україні системи ППО, що прискорить процес.

У ВР заявили, що є шанси отримати від партнерів системи ППО у достатньо короткий проміжок часу

В короткостроковій перспективі Україна можливо не отримає всі 15 чи 17 комплексів ППО, які були анонсовані, проте певну кількість систем, які посилять захист українських міст має шанси отримати у достатньо короткий проміжок часу. Таку думку виловив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Веніславський зазначив, що сигнали та дії від США та європейських партнерів вказують на швидке надання Україні нової партії зброї, в тому числі і комплексів протиповітряної оборони.

Ми бачимо, що всі європейські країни розуміючи сутність путінського режиму дуже обережно приймають рішення щодо надання тих видів озброєння, які на сьогодні є в них на озброєнні. З якого боку не оцінювати, надання Україні, наприклад систем ППО, які є в Німеччині, в апріорі послаблює їх власні спроможності, тому рішення приймається обережно. Але після тих сигналів, які ми отримали від наших американських партнерів, що вони готові розглядати і купівлю європейцями для України систем ППО й вони схвально відносяться й надають дозвіл

 - сказав Веніславський.

Нардеп пояснив, що надання дозволу - це обов'язкова умова в сфері озброєння. Тобто для передачі будь-яких зразків озброєння, виробником яких є США, необхідний дозвіл Америки.

Такий дозвіл є. Зараз рішення за нашими європейськими партнерами. Я думаю, що в короткостроковій перспективі, ми можливо не отримаємо всі 15 чи 17 комплексів (Patriot – ред.), які були анонсовані, але якусь кількість таких систем ППО, які посилять захист наших міст, ми маємо шанси отримувати у достатньо короткий проміжок часу

- заявив Веніславський.

Україна отримає Patriot від Німеччини не раніше ніж через пів року - ЗМІ19.07.25, 07:05 • 11715 переглядiв

Доповнення

14 липня Дональд Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву.

Також Трамп стверджував, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати вже незабаром.

Президент США заявляв, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини. Але у міністерстві оборони ФРН 16 липня сказали, що Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.

17 липня повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз обговорюються деталі того, як організувати доставку "Patriot" в Україну за короткий проміжок часу, проте це питання не годин, а днів і тижнів.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявляв, що підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
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НАТО
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
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