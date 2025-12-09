В Киеве и области отменили экстренные отключения света, но до 50% потребителей столицы - без электричества

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения света. В то же время ситуация остается одной из самых сложных - сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК и Министерство энергетики.

В то же время в большинстве регионов страны по распоряжению НЭК "Укрэнерго" продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.

Основной причиной усиления ограничений остаются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак российских оккупантов на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. В случае изменений будем оперативно вас информировать