В Киеве и области отменили экстренные отключения света, но до 50% потребителей столицы - без электричества

Киев • УНН

 • 438 просмотра

В Киеве и области отменены экстренные отключения света, но до 50% потребителей столицы остаются без электроснабжения. В большинстве регионов страны продолжают действовать аварийные отключения из-за последствий ракетно-дроновых атак.

В Киеве и области отменили экстренные отключения света, но до 50% потребителей столицы - без электричества

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения света. В то же время ситуация остается одной из самых сложных - сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК и Министерство энергетики.

Подробности

В то же время в большинстве регионов страны по распоряжению НЭК "Укрэнерго" продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.

Основной причиной усиления ограничений остаются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак российских оккупантов на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. В случае изменений будем оперативно вас информировать

- заявили энергетики.

Напомним

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украине может не хватить оборудования для восстановления энергосистемы, если россияне продолжат наносить удары.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаКиевКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
Киев