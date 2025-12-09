У Києві і області скасували екстрені відключення світла, але до 50% споживачів столиці - без електрики
Київ • УНН
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла, але до 50% споживачів столиці залишаються без електропостачання. У більшості регіонів країни продовжують діяти аварійні відключення через наслідки ракетно-дронових атак.
У Києві та Київській області скасовані екстренні відключення світла. Водночас ситуація залишається однією з найскладніших - наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК і Міністерство енергетики.
Деталі
Натомість у більшості регіонів країни за розпорядженням НЕК "Укренерго" продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.
Основною причиною посилення обмежень залишаються наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупантів на українську енергетичну інфраструктуру.
Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. В разі змін будемо оперативно вас інформувати
Нагадаємо
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні може не вистачити обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росіяни продовжать здійснювати удари.