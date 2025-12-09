ukenru
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 2286 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
10:59 • 11939 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 19875 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 27279 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 40937 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27301 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30052 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40164 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33953 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
У Києві і області скасували екстрені відключення світла, але до 50% споживачів столиці - без електрики

Київ • УНН

 • 532 перегляди

У Києві та області скасовано екстрені відключення світла, але до 50% споживачів столиці залишаються без електропостачання. У більшості регіонів країни продовжують діяти аварійні відключення через наслідки ракетно-дронових атак.

У Києві і області скасували екстрені відключення світла, але до 50% споживачів столиці - без електрики

У Києві та Київській області скасовані екстренні відключення світла. Водночас ситуація залишається однією з найскладніших - наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК і Міністерство енергетики.

Деталі

Натомість у більшості регіонів країни за розпорядженням НЕК "Укренерго" продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.

Основною причиною посилення обмежень залишаються наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупантів на українську енергетичну інфраструктуру.

Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. В разі змін будемо оперативно вас інформувати

- заявили енергетики.

Нагадаємо

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні може не вистачити обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росіяни продовжать здійснювати удари.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївська область
