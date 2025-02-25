В Белом доме ожидают встречу Трампа с Зеленским "очень скоро"
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома сообщила об ожидаемой встрече Трампа с президентом Зеленским в ближайшее время. Трамп рассчитывает на подписание соглашения по критически важным полезным ископаемым и редкоземельным металлам.
В Белом доме сообщили об ожидаемой встрече президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским "очень скоро", пишет УНН.
Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно встреча с президентом Зеленским
"Как заявил сегодня президент (Трамп), он хочет, чтобы критические полезные ископаемые и редкоземельные металлы все еще были подписаны... Он ожидает, что Президент Зеленский подпишет это соглашение", - отметила Ливитт.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальные предложения США по соглашению о полезных ископаемых. Президент заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.
Публичная коммуникация между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась.
Советник президента США Майк Уолтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах.
В то же время Уолтц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.
Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Сообщалось, что стороны постоянно обменивались проектами соглашения.
В конце прошлой недели представители США и Украины провели длительные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Axios отметило, что переговоры по полезным ископаемым находятся в "решающий момент".
Советник президента США Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет новое соглашение с США по украинским полезным ископаемым.
24 февраля в правительстве заявили, что команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано.
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