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У Білому домі очікують зустріч Трампа з Зеленським "дуже скоро"

У Білому домі очікують зустріч Трампа з Зеленським "дуже скоро"

Київ • УНН

 • 34004 перегляди

Речниця Білого дому повідомила про очікувану зустріч Трампа з президентом Зеленським найближчим часом. Трамп розраховує на підписання угоди щодо критичних корисних копалин та рідкоземельних металів.

У Білому домі повідомили про очікувану зустріч президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським "дуже скоро", пише УНН.

Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо зустріч із президентом Зеленським

- відповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News на запитання, як швидко Трамп зустрінеться з Зеленським і путіним.

"Як заявив сьогодні президент (Трамп), він хоче, щоб критичні корисні копалини та рідкоземельні метали все ще були підписані... Він очікує, що Президент Зеленський підпише цю угоду", - зазначила Лівітт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив початкові пропозиції США щодо угоди стосовно корисних копалин. Президент заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Публічна комунікація між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася.

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів.

Водночас Волтц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику.

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Повідомлялося, що сторони постійно обмінювалися проєктами угоди.

Наприкінці минулого тижня представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого заявив, що Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише нову угоду із США щодо українських корисних копалин.

24 лютого в уряді заявили, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.

Зеленський назвав умову, за якої може погодитись на угоду з США щодо корисних копалин23.02.25, 22:23 • 72187 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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