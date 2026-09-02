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Уже завтра правительство может утвердить смягчение комендантского часа в Киеве: каких ещё изменений ожидать

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Кабмин и власти Киева готовят изменения в комендантский час и правила передвижения. Решение могут утвердить уже завтра.

Уже завтра правительство может утвердить смягчение комендантского часа в Киеве: каких ещё изменений ожидать

Изменения в режим комендантского часа в Киеве могут утвердить уже завтра на заседании. Об этом сообщил советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.

Детали

По словам Литвина, которые приводят украинские СМИ, Кабмин и киевские городские власти конкретизируют предложенные изменения. 

Также состоялось общение с бизнесом, сегодня премьеру Сергею Корецкому представили предложения.

Из общения Литвина с журналистами следует, что изменения относительно комендантского часа, вероятно, будут зафиксированы уже завтра. Кроме того, могут быть приняты решения о правилах передвижения и других ограничениях.

Добавим

Как сообщал УНН, премьер Сергей Корецкий сегодня доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине, а именно — на применение дронов для истощения гражданской жизни в наших городах и привычной экономической активности в нашей стране. 

О каких шагах известно сейчас: 

Первое: будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе. Люди должны абсолютно четко понимать, на что именно и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный уровни. Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут еженедельно определять, какие показатели угрозы подлежат объявлению как желтый и красный уровни тревоги. Базово для желтого уровня — налет дронов, для красного уровня — ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки. Будут изменены и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы. Сейчас уже отменен повторный запуск сирены воздушной тревоги для обозначения момента отбоя тревоги — в настоящее время сирена запускается только в момент объявления о начале воздушной тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных по уровню угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге. Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как реагировать в каждом конкретном случае. Президент поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирование происходили именно в той части местности, где объективно существует угроза. 

В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский02.09.26, 18:19 • 11697 просмотров

Второе: правительство Украины и органы местного самоуправления вместе с военными, МВД и ГСЧС Украины должны установить четкие критерии для обеспечения работы государственных структур, органов местного самоуправления, бизнеса и других определенных экономических и социальных объектов во время желтого уровня угрозы. 

Правительство Украины вместе с местными властями обновит нормативы размещения в городах и общинах, а также на объектах инфраструктуры укрытий, в частности мобильных укрытий для защиты людей. Зеленский поручил Премьер-министру подготовить дополнительные меры поддержки для бизнеса, которые позволят оперативно масштабировать размещение модульных укрытий и обеспечить обустройство помещений с учетом обновленных требований безопасности. 

Третье: в Киеве будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог. В частности, во время желтого уровня будет работать Сирецко-Печерская линия метро — полностью. Киеву поручено существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр". Будет сокращено и время комендантского часа в Киеве. Властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса. 

Четвертое: определили, что правила функционирования образовательной сферы, в частности школ и детских садов, остаются неизменными. Важно, чтобы образовательный процесс был организован в интересах детей и родителей. Кабинет Министров предусмотрит дополнительные меры для финансовой поддержки медицинских учреждений, чтобы сохранить достаточный уровень работы государственной и коммунальной медицинской сферы в Украине. 

В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать02.09.26, 17:10 • 23046 просмотров

Пятое: вводится еженедельный режим аудита имеющихся алгоритмов реагирования на угрозу, обновления соответствующих мер и консультаций между правительством Украины, местными властями и бизнесом. Необходимые военные и силовые структуры, государственные компании будут привлекаться к работе. На всех уровнях в нашем государстве должно своевременно происходить обновление мер защиты жизни в соответствии с конкретными реалиями в городах и общинах, а также необходимостью гарантировать работу экономики и сохранение социальной активности в наших городах и общинах.

Антонина Туманова

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