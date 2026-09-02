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Вже завтра уряд може затвердити пом'якшення комендантської години у Києві: яких змін ще чекати

Київ • УНН

 • 3274 перегляди

Кабмін і влада Києва готують зміни до комендантської години та правил пересування. Рішення можуть затвердити вже завтра.

Вже завтра уряд може затвердити пом'якшення комендантської години у Києві: яких змін ще чекати

Зміни до режиму комендантської години у Києві можуть затвердити вже завтра на засіданні. Про це повідомив радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

За словами Литвина, які наводять українські ЗМІ, Кабмін та київська міська влада конкретизують запропоновані зміни. 

Відбулось також спілкування з бізнесом, сьогодні прем'єру Сергію Корецькому представили пропозиції.

Із спілкування Литвина із журналістами випливає, що зміни щодо комендантської години, ймовірно, будуть зафіксовані вже завтра. Крім того, можуть бути рішення про правила пересування та інші обмеження.

Додамо

Як повідомляв УНН, прем’єр Сергій Корецький сьогодні доповів Президенту України Володимиру Зеленському про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні, а саме – на застосування дронів для виснаження цивільного життя в наших містах і звичної економічної активності в нашій країні. 

Про які кроки відомо наразі: 

Перше: будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози. Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Президент доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза. 

У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський02.09.26, 18:19 • 17997 переглядiв

Друге: уряд України та органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС України мають встановити чіткі критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози. 

Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на обʼєктах інфраструктури укриттів, зокрема мобільних укриттів для захисту людей. Зеленський доручив Прем’єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволять оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки. 

Третє: у Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро". Буде скорочено й час комендантської години в Києві. Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу. 

Четверте: визначили, що правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаються незмінними. Важливо, щоб освітній процес був налаштований в інтересах дітей і батьків. Кабінет Міністрів передбачить додаткові заходи для фінансової підтримки медичних закладів, щоб зберегти достатній рівень роботи державної та комунальної медичної сфери в Україні. 

В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть02.09.26, 17:10 • 27960 переглядiв

П’яте: запроваджується щотижневий режим аудиту наявних алгоритмів реагування на загрозу, оновлення відповідних заходів і консультацій між урядом України, місцевою владою та бізнесом. Необхідні військові й безпекові структури, державні компанії залучатимуться до роботи. На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах.

Антоніна Туманова

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