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"Украинцы снова превзошли ожидания": генсек НАТО высказался о контрнаступлении Сил обороны Украины

"Украинцы снова превзошли ожидания": генсек НАТО высказался о контрнаступлении Сил обороны Украины

Киев • УНН

 • 482508 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Силы обороны Украины во время контрнаступательных действий успешно оттесняют российских оккупантов и постепенно выбивают противника с его позиций. Также украинцы способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны россиян. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Столтенберг дал положительную оценку украинскому контрнаступлению и подчеркнул важность поддержки Украины странами партнерами и союзниками.

Цитата

«Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это означает, что они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые хорошо укрепленные территории», — отметил он.

Столтенберг также обратил внимание на тяжелые бои на фронтах, при этом украинцы на своем нелегком пути к победе, по его словам, «добиваются успехов, которые набирают обороты».

Генсек НАТО не согласился с критическими оценками некоторых западных военных и экспертов относительно медленных темпов продвижения Сил обороны Украины и добавил, что между союзниками по НАТО и с украинской стороной «ведется постоянный диалог».

«Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину - тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север – Киев, восток – Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов», — заявил Столтенберг.

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“Ukrainians have exceeded expectations again & again,” says NATO head @jensstoltenberg, as the slow pace of the counteroffensive prompts concern from some allies. “We need to trust them. We advise, we help, we support. But… it is the Ukrainians that have to make those decisions” pic.twitter.com/kvwnikZgcm

— Christiane Amanpour (@amanpour) August 30, 2023

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