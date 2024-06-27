Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Вторые сутки в оккупированном Крыму продолжаются массированные кибератаки на коммуникационную инфраструктуру оккупантов. Как стало известно УНН из собственных источников, сегодня удары идут по серверам операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Как отмечают источники в ГУР, после вчерашних поражений инфраструктуры крымских интернет-провайдеров, сегодня киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

"В частности массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колл-центра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работать", - сообщили источники.

В то же время в результате поражения системы регистрации и контроля движения, возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Напомним, что вчера мощной кибератаке от рук специалистов ГУР подверглись крупнейшие крымские интернет-провайдеры.