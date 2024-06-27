Кіберфахівці ГУР "вимкнули" в Криму касові апарати та рух по Керченському мосту - джерела
Київ • УНН
Другий день в окупованому Криму тривають масовані кібератаки. Сьогодні - на сервери телекомунікаційних операторів, пропагандистських ЗМІ та систему управління рухом на Керченському мосту, що призводить до збоїв у роботі та довгих черг.
Другу добу в окупованому Криму тривають масовані кібератаки на комунікаційну інфраструктуру окупантів. Як стало відомо УНН з власних джерел, сьогодні удари йдуть по серверах операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.
Як зазначають джерела в ГУР, після вчорашніх уражень інфраструктури кримських інтернет-провайдерів, сьогодні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.
Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.
"Зокрема масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати", - повідомили джерела.
Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.
Нагадаємо, що вчора потужної кібератаки від рук фахівців ГУР зазнали найбільші кримські інтернет-провайдери.