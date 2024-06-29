Столичные правоохранители задержали мужчину, который ночью в Киеве на Троещине взорвал гранату в результате чего было повреждено 11 авто. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Детали

Сегодня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района. Работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления. Ею оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства - сообщают правоохранители.

Отмечается, что взрывом повреждены одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра. По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 4. ст. 296 - хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения - добавляют правоохранители.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним,

Житель Киевщины приговорен к 15 годам за убийство дочери ножом в сердце и попытку убить сына во время алкогольного опьянения.