Киев • УНН
В Киеве задержали мужчину, который ночью взорвал гранату, повредив 11 автомобилей на Троещине, а из его квартиры изъяли 5 гранат и 40 патронов.
Столичные правоохранители задержали мужчину, который ночью в Киеве на Троещине взорвал гранату в результате чего было повреждено 11 авто. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Детали
Сегодня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района. Работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного преступления. Ею оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства
Отмечается, что взрывом повреждены одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал.
Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра. По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 4. ст. 296 - хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним,
Житель Киевщины приговорен к 15 годам за убийство дочери ножом в сердце и попытку убить сына во время алкогольного опьянения.