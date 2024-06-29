Батька засуджено до 15 років за вбивство доньки та замах на вбивство сина у п'яному сп'янінні
Київ • УНН
Мешканець Київщини був засуджений до 15 років позбавлення волі за смертельне ножове поранення в серце своєї 16-річної доньки та замах на вбивство свого 12-річного сина в стані алкогольного сп'яніння.
Мешканець Київщини засуджений до 15 років за вбивство доньки ножем в серце та спробу вбити сина під час алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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Суд Київської області виніс вирок у справі про жорстоке вбивство 16-річної доньки та спробу вбивства 12-річного сина мешканцем Київщини. Засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, убив дівчину ножем, заподіявши смертельну колото-різану рану з пошкодженням серця, після чого спробував підпалити будинок, увімкнувши газові конфорки.
Конфлікт почався внаслідок ревнощів до дружини, яка перебувала за кордоном. Засуджений намагався помститися, вирішивши вбити обох дітей, проте хлопець зумів врятуватися, сховавшись у підвалі та викликавши правоохоронців.
Суд ухвалив рішення про 15 років позбавлення волі для обвинуваченого за статтями 115 (умисне вбивство) та 15 (співучасть у злочині) Кримінального кодексу України.
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