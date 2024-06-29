Отец приговорен к 15 годам за убийство дочери и покушение на убийство сына в пьяном опьянении

Житель Киевщины приговорен к 15 годам за убийство дочери ножом в сердце и попытку убить сына во время алкогольного опьянения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Суд Киевской области вынес приговор по делу о жестоком убийстве 16-летней дочери и попытке убийства 12-летнего сына жителем Киевской области. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил девушку ножом, причинив смертельную колото-резаную рану с повреждением сердца, после чего попытался поджечь дом, включив газовые конфорки.

Конфликт начался в результате ревности к жене, которая находилась за границей. Осужденный пытался отомстить, решив убить обоих детей, однако парень сумел спастись, спрятавшись в подвале и вызвав правоохранителей.

Суд принял решение о 15 годах лишения свободы для обвиняемого по статьям 115 (умышленное убийство) и 15 (соучастие в преступлении) Уголовного кодекса Украины.

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