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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отец приговорен к 15 годам за убийство дочери и покушение на убийство сына в пьяном опьянении

Отец приговорен к 15 годам за убийство дочери и покушение на убийство сына в пьяном опьянении

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 02:37  •  1204 просмотра

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Житель Киевщины был приговорен к 15 годам лишения свободы за смертельное ножевое ранение в сердце своей 16-летней дочери и покушение на убийство своего 12-летнего сына в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Киевщины приговорен к 15 годам за убийство дочери ножом в сердце и попытку убить сына во время алкогольного опьянения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Суд Киевской области вынес приговор по делу о жестоком убийстве 16-летней дочери и попытке убийства 12-летнего сына жителем Киевской области. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил девушку ножом, причинив смертельную колото-резаную рану с повреждением сердца, после чего попытался поджечь дом, включив газовые конфорки.

Конфликт начался в результате ревности к жене, которая находилась за границей. Осужденный пытался отомстить, решив убить обоих детей, однако парень сумел спастись, спрятавшись в подвале и вызвав правоохранителей.

Суд принял решение о 15 годах лишения свободы для обвиняемого по статьям 115 (умышленное убийство) и 15 (соучастие в преступлении) Уголовного кодекса Украины.

Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери11 июня 2024, 04:49 • 16810 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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