Підірвав гранату на Троєщині та пошкодив 11 авто: у Києві затримали порушника

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вночі в Києві на Троєщині підірвав гранату внаслідок чого було пошкоджено 11 авто. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

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Сьогодні, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем мешкання

Зазначається, що вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 – хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу