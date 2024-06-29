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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Підірвав гранату на Троєщині та пошкодив 11 авто: у Києві затримали порушника

Київ • УНН

 • 34988 перегляди

У Києві затримали чоловіка, який вночі підірвав гранату, пошкодивши 11 автомобілів на Троєщині, а з його квартири вилучили 5 гранат і 40 набоїв.

Підірвав гранату на Троєщині та пошкодив 11 авто: у Києві затримали порушника

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вночі в Києві на Троєщині підірвав гранату внаслідок чого було пошкоджено 11 авто. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем мешкання

- повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 – хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу

- додають правоохоронці.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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