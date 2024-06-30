рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

Среди изменений в течение 6 месяцев этого года - это устранение опасности дистанционного минирования россиянами с самолетов и возможность для рф присутствовать в Черном море в формате подводных лодок.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфир телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, что изменилось за 6 месяцев этого года в ситуации с безопасностью в акваториях Черного и Азовского морей, Плетенчук ответил:

Мы смогли расширить наши возможности пропускные по нашему зерновому коридору. В этом смысле стабильности стало больше. Последняя такая опасность, которая была доступна для россиян - это дистанционное минирование с самолетов. Эта опасность так же была устранена. Остается опасность применения ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Здесь есть нам над чем работать - сказал представитель Военно-морских сил.

По его словам, что касается Азов-Черноморского региона, то знаковой является смена командующего.

То есть они (россияне - ред.) пытаются искать новые решения, новую тактику, но в принципе картина остается неизменной. Усилена воздушная компонента, как замена морской в Азово-Черноморском регионе. Это уже заметно и это событие последнего полугода. То есть они уже расписались, что в Черном море они могут присутствовать только в формате подводных лодок. В принципе изменилось многое, в том числе вы видите такой вывал систем ПВО в Крыму, вы видите применение новых систем вооружения по территории Крыма и все это влияет на дальнейшую картину, на дальнейший ход событий и способности нашего врага - отметил Плетенчук.

рф до сих пор не может себе позволить находиться в Черном море надводными кораблями - Плетенчук