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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 09:05  •  7357 просмотра

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россия теперь может присутствовать в Черном море только в формате подводных лодок, поскольку угроза дистанционного минирования с воздуха устранена, а ее надводные корабли больше не могут там действовать.

Среди изменений в течение 6 месяцев этого года - это устранение опасности дистанционного минирования россиянами с самолетов и возможность для рф присутствовать в Черном море  в формате подводных лодок.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфир телемарафона, передает  корреспондент УНН.

На вопрос, что изменилось за 6 месяцев этого года  в ситуации с безопасностью в акваториях Черного и Азовского морей, Плетенчук ответил: 

Мы смогли расширить наши возможности пропускные по нашему зерновому коридору. В этом смысле стабильности стало больше. Последняя такая опасность, которая была доступна для россиян - это дистанционное минирование с самолетов. Эта опасность так же была устранена. Остается опасность применения ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Здесь есть нам над чем работать

- сказал представитель Военно-морских сил.

По его словам, что касается Азов-Черноморского региона, то знаковой является смена командующего. 

То есть они (россияне - ред.) пытаются искать новые решения, новую тактику, но в принципе картина остается неизменной. Усилена воздушная компонента, как замена морской в Азово-Черноморском регионе. Это уже заметно и это событие последнего полугода. То есть они уже расписались, что в Черном море они могут присутствовать только в формате подводных лодок. В принципе изменилось многое, в том числе вы видите такой вывал систем ПВО в Крыму, вы видите применение новых систем вооружения по территории Крыма и все это влияет на дальнейшую картину, на дальнейший ход событий и способности нашего врага

 - отметил Плетенчук.

рф до сих пор не может себе позволить находиться в Черном море надводными кораблями - Плетенчук17 июня 2024, 07:39 • 27580 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
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